Bilal Erdoğan, Ağrı'da Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı'nda konuştu: 'Eğitim alanında gerçekten şu anda çok güçlü bir altyapıya sahibiz'

Erdoğan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Selçuklu Konferans Salonu'nda düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı"nda, Anadolu'nun birçok ilinde STK'lerle bir araya geldiklerini söyledi.

Özellikle 2011'den beri yaptıkları eğitime destek platformu çalışmalarının çok önemli olduğunu gördüklerini belirten Erdoğan, "Türkiye'de eğitim alanında gerçekten şu anda çok güçlü bir altyapıya sahibiz. Yani dünyada eğitimde iyi olan ülkelerde ne var diye baktığınız zaman, Türkiye'nin fiziki imkanlar bağlamında hiçbir eksiğinin olmadığını görüyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, 23 yıllık süreçte eğitime yapılan yatırımların meyvelerini verdiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim biraz uzun vadeli bir uğraş yani bugün bir dokunuş yaptığınız zaman onun neticesini almanız da zaman alıyor. Türkiye artık eğitimde sonuçları itibarıyla Avrupa ve dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle rekabet eden, belli alanlarda belli ülkeleri geçmiş bir ülke. Neden? En basit tarafı, derslik sayısının artırılması. Aslında Türkiye 23 yılda derslik sayısını 4-5 kat artırmış. Bu bir sınıfta daha az öğrenci var demek, çocukları ikili eğitime sıkıştırmıyorsun demek, öğretmen sınıfta daha az öğrenciyle daha uzun vakit geçiriyor demek. Öğretmen sayımız 2 katından fazla artmış. Bu, bir öğretmen daha az saat derse giriyor demek. Bugün Türkiye'de sınıf başına düşen öğrenci sayısı 20'lere gelmiş durumda. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 15-16'lara gelmiş durumda. Bunlar dünyada eğitimin olması gereken yer. Bundan daha ileri gittiğin zaman artık verimlilik artmıyor. Öğretmenlerimizin şu anda çalışma imkanları hiç olmadığı kadar gelişmiş durumda. Türkiye, gerçekten eğitimin teknolojik ve fiziki altyapısı konusunda dünyanın en başarılı ülkelerinden bir tanesi olduğu için bugün eğitimde geldiğimiz noktanın daha iyi olduğunu görüyoruz."

Bundan sonraki aşamanın STK'lerin, anne babaların ve bütün meslek gruplarının eğitimle ilgili duyarlılıklarını yükseltmek olduğunu dile getiren Erdoğan, eğitimin okuldan ibaret olmadığını ve 4 duvar arasında bitirilemeyeceğini, çocuğun bütün anlarında yaşaması gerektiği bir şey olduğunu kaydetti.

Erdoğan, Türkiye'nin eğitimde fırsat eşitliği konusunda çok iyi bir yerde bulunduğuna işaret ederek, "Gerçekten Türkiye'de bugün en kıt imkanlarla yetişip, işte bir sınavı kazanıp, çalışıp, iyi yerlere gelip bugün Türkiye'de bakan, rektör, vali olan, çok iyi yerlere gelen, çok başarılı iş insanı olan nice insanlar var. Bu eğitimde fırsat eşitliği geleneğinin bu ülkede güçlü olmasından kaynaklanıyor." dedi.

"Meslek liselerine sahip çıkmak lazım"

Türkiye'de bu yıl meslek liselerinin en çok tercih edilen okul türü olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Meslek liselerine sahip çıkmak lazım. Bugün Türkiye'de üniversitenin eskisi kadar süksesi, havası yok. Artık üniversite diplomasının herkes için o kadar gerekli bir şey olmadığı yavaş yavaş fark ediliyor. Türkiye, dünyada 18-25 yaş nüfusunun üniversiteye gitme oranının en yüksek olduğu 3 ülkeden bir tanesi ve bu çok iyi bir şey değil. Liseyi bitirip çok iyi meslek sahibi olunabilmesi lazım. Çünkü birçok meslek için üniversite diploması gerekmez, üniversite eğitimi gerekmez. Birçok mesleğin eğitiminin lise yıllarında verilebilmesi mümkündür ve oradan çocuk 18 yaşında gayet güzel çalışıp, ekmek kazanmaya başlayabilir ve oradan kariyer yapabilir. Lise mezununun, bugün üniversite mezununda bulunmayan yetkinlikleri meslek lisesinde kazanabildiğini görüyoruz. Bugün iş dünyasında aranan insanların artık diploma, üniversite diploması sahiplerinden ziyade belli yetkinlikleri, belli işleri görebilen insanlar olduğunu görüyoruz. Onun için meslek liselerine bugün sahip çıkıldığı zaman çok olumlu neticelerin alınacağını görüyoruz"

Erdoğan, Türkiye'de uluslararası öğrenci sayısının 350 bini geçtiğini ve bunun ekonomiye katkısının yaklaşık 4 milyar dolar olduğunu söyledi.

Türkiye'de savunma sanayisinde görülen teknolojik atılımların yavaş yavaş başka alanlarda da kendini göstereceğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin savunma sanayisinden sonra en büyük teknolojik atılım yapacağı alanın sağlık teknolojileri olacağını değerlendiriyorum. Yani hem tıbbi cihazlar hem ilaç geliştirmede Türkiye'nin ciddi anlamda atılım yapıp dünyaya buradan çok büyük ihracat yapacağını düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'nin sağlık sektörü çok güçlü. Sağlık hizmetlerinin kalitesi çok yüksek. Sağlık eğitimi dünya çapında. Bütün bunların olduğu ülkede sağlık teknolojilerinde yapılacak, bugüne kadar yapılan yatırımların da meyvelerini çok hızlı alabileceğimizi düşünüyorum. Türkiye'de kullanılan bir tıbbi cihazın ya da ilacın hızla Afrika'da, Balkanlar'da, Türk dünyasında yayılacağını bugün rahatlıkla görebiliyoruz."