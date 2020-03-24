Hayat Bilge çocuklar evde eğlenecek
KÜLTÜR SANAT

Bilge çocuklar evde eğlenecek

Çocuk edebiyatına ve çizgisine yön veren bir kadro ile 2016 yılından bu yana aylık periyotta yayınlanan Bilge Minik ile Bilge Çocuk dergileri salgın nedeniyle çocuklar evde sıkılmasın diye anlamlı bir kampanya düzenledi. Çocuklar, 6 adet Bilge Çocuk veya Bilge Minik dergisine 60 TL yerine sadece 29 TL’ye ulaşabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aileler “birlikte.com.tr” adresinden bilgi alarak online sipariş verebiliyor.
Aileler “birlikte.com.tr” adresinden bilgi alarak online sipariş verebiliyor.

Osman Turhan’ın yayın yönetmenliğinde çocuk edebiyatına ve çizgisine yön veren bir kadro ile 2016 yılından bu yana aylık periyotta yayınlanan Bilge Minik ile Bilge Çocuk dergileri salgın nedeniyle çocuklar evde sıkılmasın diye kampanya düzenledi. Çocuklar, 6 adet Bilge Çocuk veya Bilge Minik dergisine 60 TL yerine sadece 29 TL’ye ulaşabilecek.

YANLIŞ TEKNOLOJİ KULLANIMINA DİKKAT

Çocuklarda teknolojinin yanlış kullanımı konusunda uyaran ve kitaplardan uzaklaşmamaları için ailelere tavsiyelerde bulunan Aile Danışmanı Hilal Çorbacıoğlu, çocukların bu dönemde bilinçli hareket etmeleri gerektiğine dikkat çekti. Teknolojinin cazibesine alternatif üretmeli, bilinçli ve ölçülü teknoloji kullanımı dışında kaliteli vakit geçirmelerini desteklememiz gerektiğini tavsiye eden Çorbacıoğlu, okuma alışkanlığının kazandırılmasında görsel hareketliliği ve renkli dünyalarıyla alternatif olabilecek en iyi eğitici aracın çocuk dergileri olduğunu söyledi. Çorbacıoğlu, çocuk dergileri çocukların bilişsel ve sosyal gelişimlerini, dilin kullanımını, görsel öğeler ve etkinlik materyalleriyle olumlu mesajların verilmesi okuma alışkanlığının kazandırılmasında büyük öneminin olduğunu ifade etti.

Hilal Çorbacıoğlu

İcatların ilginç hikayeleri

  • Bilge Çocuk’ta milli ve manevi değerlerimiz ışığında, her ay dolu dolu içerikler yer alıyor. “Çizgi Roman” bölümünde tarihte bir yolculuk yapılıyor; “Acayip İcatlar” da icatların ilginç hikâyelerini buluyor. Bilge Minik’in içeriği ise milli ve manevi değerler kapsamında bir yetişkinin desteği ve yönlendirmesiyle tamamlanabilecek çok sayıda etkinlikten oluşuyor. Okul öncesi dönemdeki çocukların araştırma ve merak duygularını harekete geçirici etkinlikler yer alıyor. Dergide “Ebeveynlere Not” bölümü de var.

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