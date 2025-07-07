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Bingöl'de bagajda ele geçirilen yaklaşık 18 kilogram uyuşturucuya 4 tutuklama

Bingöl'de bagajda ele geçirilen yaklaşık 18 kilogram uyuşturucuya 4 tutuklama

17:067/07/2025, Pazartesi
IHA
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BİNGÖL'DE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
BİNGÖL'DE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bingöl'de durdurulan bir aracın bagajında 17 kilo 936 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.


Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran veya imal ve ticaretini yapan şahıs/şahısların yakalanarak adli mercilere teslim edilmesine yönelik kapsamlı çalışmalar sonucunda; Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Doğanca Yol Kontrol noktasında durdurulan bir aracın bagajında 17 kilo 936 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış; Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanmıştır" denildi.

#Bingöl
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