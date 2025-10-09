Yeni Şafak
Bir ilde panik: Havadan sokaklara bırakıldı kapı kapı gezip tehlikeye dikkat çekildi

17:059/10/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Havadan bırakılan kuduz aşısı.
Havadan bırakılan kuduz aşısı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde havadan kuduz aşısı bırakıldı. İlaçların bazıları yerleşim yerine düşerken görevliler kapı kapı gezerek tehlikeye dikkat çekti.

Türkiye genelinde yılın belirli dönemlerinde yapılan havadan kuduz aşısı dağıtımı bu yıl da çeşitli periyotlarda gerçekleştirildi.


Kuduz aşılarından bazıları yerleşim yerine düştü. Bağlar ilçesine bağlı Oğlaklı Mahallesi’nde de görülen kuduz aşıları vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

MAHALLELİ PANİK OLDU

Birçok noktada görülen aşı sonrası yetkililer harekete geçti. Mahalledeki evleri tek tek gezen görevliler ellerindeki kuduz aşısı fotoğrafını ev halkına göstererek temas edip etmediklerini sordu.


Temas durumunda hemen 112’nin aranılmasını isteyen yetkililer, aşıya temas edilmemesi uyarısında bulundu.

#Diyarbakır
#Kuduz Aşısı
#Şehir
