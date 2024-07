Bir insanlık krizi

California Üniversitesi sosyoloji profesörü, Latin Amerika ve İberya Çalışma Programı ile Küresel ve Uluslararası Çalışmalar Programı üyesi William I. Robinson “Küresel Kapitalizm ve İnsanlığın Krizi” (Ayrıntı Yayınları, İngilizceden çeviren: Akın Emre Pilgir, 2024 İstanbul) adlı kitabına “Dünyamız yanıyor” cümlesiyle başlar. Bu yanma olayı salt ekolojik dengenin bozulması sonucu küresel sıcaklığın artmasından kaynaklanan bir yanma değil, bununla birlikte, kapitalist sistemin insanlığı can yakıcı büyük bir krizle karşı karşıya getirmesidir. “Büyüklüğü, küresel erişimi, ekolojik bozulmayla toplumsal kötüleşmenin boyutları ve şiddet araçlarının ölçeği bakımından eşi görülmedik bir küresel krizle karşı karşıyayız” (S. 13) diyen Robinson, bu noktaya nasıl gelindiğini, kapitalizmin dünden bugüne ekonomik, politik, toplumsal, ekolojik, askeri ve kültürel boyutlarıyla gelişim süreçlerini tek tek irdeleyerek, örnekler ve uygulamalar üzerinden ortaya koymaktadır.

Kapitalizm, insanlığın kendi kazdığı kuyuya kendisinin düşmesidir. Bu bir sapmadır; ilahi nizamı terk etmedir. Kutsalı yoktur bu sistemin. Özünde ur gibi büyüme istidadı taşıyan bu sistem, içinde olumsuzlukları ve kötülükleri barındırır ve her alana sirayet eder. Varlığı sömürüye dayalıdır; emeği sömürür, vicdanları sömürür, cüzdanları sömürür, duyguları, düşünceleri sömürür. Hak ve adalet gibi kavramlar onun lügatinde yer almaz. “Paranın satın alamayacağı hiçbir şey yoktur” mantığı, kapitalizmin insanlara dayattığı ve kabul ettirdiği sakat bir mantıktır. Onuru, özgürlüğü, iktidarı her şeyi satın almak ister. Öyle bir ihtiyaç listesi hazırlar ki yedi gün yirmi dört saat çalışsanız bunları tedarik edemezsiniz; bunlarla sizi yorar ve özünüzden koparır. Kültür- sanat adı altında öyle ambalajı parlak, içi boş ıvır zıvır şeyler piyasaya sürer ki asıl kültürü ve sanatı unutturur. Yaşam biçiminizi kendinizin belirlemesine asla izin vermez, o her şeyi paket eder. Öyle bir hava estirir ki dayattıklarına sahip olmazsanız, ya da dayattığı yaşam tarzına uymazsanız değersiz birer varlığa dönüşeceğinize sizi ikna eder. Dolaysıyla, yazarın da belirttiği gibi: “Küresel kriz kavramını en iyi yakalayan düşünce insanlık krizi kavramıdır ve bununla kastettiğim, sistematik boyutlara yaklaşan, milyarlarca insanın sağ kalma yetisini tehdit eden ve dünya uygarlığının çöküşüyle yeni bir “Karanlık Çağa” düşüşün heyulasını yaratan bir krizdir.” (S. 19)