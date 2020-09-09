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Hayat Bir namaz hem kaza hem sünnet niyeti ile kılınabilir mi?
DİNİ BİLGİLER

Bir namaz hem kaza hem sünnet niyeti ile kılınabilir mi?

Kur’an’da vaktinde kılınamayan namazların kaza edilmesi ile ilgili olarak açık bir ifade bulunmamakla birlikte, Hz. Peygamber (s.a.s.) vaktinde kılamadığı namazları kaza etmiş ve ashabına da bunu tavsiye etmiştir. Peki bir namaz hem kaza hem sünnet niyeti ile kılınabilir mi? sorusu bazı vatandaşlarca araştırılıyor. Diyanetin "bir namaz hem kaza hem sünnet niyeti ile kılınabilir mi?" sorusuna yanıtı haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır.
Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır.

Bir namaz hem kaza hem sünnet niyeti ile kılınabilir mi? sorusuna Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından şu yanıt verildi:

  • "Bir namaz hem kaza hem de sünnet niyetiyle kılınamaz. Kılınacak namazın ne olduğu kesin olarak tayin edilerek ona niyetlenilmesi gerekir. Hem kaza namazına, hem de vaktin sünnetine birlikte niyet edilirse bu namaz, kaza namazı olur.Hem kaza namazı hem de vaktin sünneti kılınmış olmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 73)."

Kaza namazı borcu olan kimse sünnet namazları kılabilir mi?
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Kaza namazı borcu olan kimse sünnet namazları kılabilir mi?

Kaza namazına nasıl niyet edilir?

Kaza namazı kılacak olan kişinin kılacağı namazı belirleyerek niyet etmesi asıldır. Fakat üzerinde çok sayıda kaza namazı varsa, geçmiş namazları kaza ederken, “Vaktinde kılamadığım ilk sabah/ ilk öğle/ ilk ikindi/ ilk akşam/ ilk yatsı namazını kılmaya” şeklinde niyet edebileceği gibi, “kılamadığım son sabah/ son öğle/ son ikindi/ son akşam/ son yatsı namazını kılmaya” şeklinde de niyet edebilir.

Hangi vakitlerde kaza ve nafile namaz kılınmaz?
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Hangi vakitlerde kaza ve nafile namaz kılınmaz?

Kaza namazlarında ezan ve kamet gerekir mi?
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Kaza namazlarında ezan ve kamet gerekir mi?

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