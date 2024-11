Kendini “Renkleri duyan, sesleri gören kadın” olarak tanımlayan ressam Neriman Oyman; 40 yıllık sanat yolculuğunu, küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üstlendiği “Bir Yokmuş”la Bitmeyen Masallar” isimli sergisi ile taçlandırmaya hazırlanıyor. Resmin sadece bir ifade biçimi olmadığı, her fırça darbesinin, her renk geçişinin kendisi için yeni bir keşif olduğunu söyleyen Neriman Oyman’ın masalsı dünyasına ait eserler, 26 Kasım–2 Aralık tarihleri arasında Artists & Collectors ev sahipliğinde Tarihî Hüsrev Kethüda Hamamı’nda sanatseverlerle buluşacak.

Dört çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak doğan Neriman Oyman, “Resme olan tutkum, çocukluk yıllarıma dayanıyor. Çocukken bulduğum her boşlukta, evin her köşesinde resim yaptığımı hatırlıyorum” diyor. “Elimdeki boya kalemi küçülüp bitene kadar çizerdim” diyen Oyman, “Çok küçükken çamurdan bebekler de yapardım kendime. Resim benim için her zaman bir keşif yolculuğu oldu. Küçüklüğümden beri renklerin, çizgilerin dünyasında kaybolmaktan hep çok keyif aldım. Zamanla, resmin sadece bir ifade biçimi değil, aynı zamanda iç dünyamı keşfetmenin ve yansıtmanın en güçlü yolu olduğunu fark ettim. Her fırça darbesi, her renk geçişi, benim için bir keşif; bazen çocukluğumun o ilk anına geri dönmek, bazen de tamamen yeni bir dünyaya adım atmak gibi. Bu yüzden, 40 yıl boyunca resim yapmaya devam etmemin arkasındaki en büyük motivasyonum; bu bitmek bilmeyen keşif arzum. Tatlı anıların yanında çok zorluklarda barındıran bir 40 yıl! Evet, sanat yolculuğu çilelidir. Özveri ister. Getirdikleri kadar götürdükleri de olur. Tüm zorluklara rağmen resim yapmaktan hiç vazgeçmeyen bir kadının öyküsü aslında benimkisi. Zaman zaman ihmal edilen hayatlar, bazen değişen öncelikler, birbirine karışan duygular… Kimi zaman ekonomik nedenlerden dolayı tamamlanamayan resimler… Tüm bunlara rağmen sanat beni her zaman bir adım öteye taşıdı. Dünyayı yeniden ve yeniden farklı açılardan görmeye teşvik etti” sözleriyle resme olan tutkusunu anlatıyor.