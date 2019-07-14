Bu camiden neşe yayılıyor

Çocuklar hem eğleniyor hem de Kur’an eğitimi alıyor.

Gaziantep’te Hacı Yasin Kaplan Camisi Kültür ve Gençlik Merkezi’ndeki yaz kurslarına katılan çocuklar, Kur’an-ı Kerim ve ahlak eğitiminin yanı sıra futboldan basketbola, voleyboldan yüzmeye, langırttan masa tenisine birçok spor aktivitesine katılarak eğlenceli vakit geçiyor.

Merkez Şehitkamil ilçesindeki camide Kur’an-ı Kerim ve ahlak eğimi alan 300 öğrenci bir yandan da yaz tatillerini eğlenerek geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

NAMAZDAN SONRA SPORA

Hacı Yasin Kaplan Camisi imamı Hasan Şengün, caminin 3 farklı ana bölüme ayrıldığını söyledi. İlk bölümün erkek yatılı hafızlık Kur’an kursu olduğunu ve burada 40 öğrencinin hafızlık eğitimi aldığını kaydeden Şengün, “İkinci bölümümüz ise kültür merkezi ve gençlik merkezi. Üçüncü bölümü Kur’an kursu bulunan alan” dedi.

Yaz Kur’an kurslarında sabahtan öğleye kadar çocuklarımız Kur’an-ı Kerim, tecvit ve ahlak eğitimi alıyorlar. Öğle namazını kıldıktan sonra voleybol, futbol, basketbol, masa tenisi, langırt, yüzme gibi spor etkinliklerini yapıyorlar” bilgisini verdi. Camilerin kapısının herkese açık olduğuna dikkati çeken Şengün, “Cami hayatın merkezidir, hayatın merkezinde caminiz varsa kötülükleri önleyebilir, iyilikleri yayabilirsiniz inancına sahip bir kültürden geliyoruz. Biz de istiyoruz ki camimiz iyiliğin kaynağı olsun, iyiliklerin camiden yayıldığının delili olsun” dedi.

Camide, 10 bin ciltlik bir kütüphane de bulunuyor.

EĞLENEREK ÖĞRENİYORUZ

Kursiyerlerden Gamze Yıldırım da bu camiye gelebileceğini duyduğunda çok mutlu olduğunu kaydederek, “Çünkü burada özel okullarda olmayan imkanlar var. Gerçekten çok eğleniyoruz. Eğlenerek öğreniyoruz. Buraya koşarak geliyorum, hatta hiç gitmek istemiyorum” dedi.

Fatma Aybüke Çelikdemir ise “Burada hem dinimizi öğreniyoruz, hem bilgilerimizi tazeliyoruz. Arkadaşlarımla çok iyi vakit geçiyorum” şeklinde konuştu.