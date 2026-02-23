Bulantı şikayetiyle hastaneye gitti: Çocuğun karnından çıkanlar herkesi şaşırttı

Hatay’da karın ağrısı ve bulantı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki kız çocuğu, midesinden bağırsağına kadar uzanan yaklaşık 3 kilogramlık saç yumağı ameliyatla çıkarıldı. Küçük hasta, başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu.
İskenderun ilçesinde yaşayan Sultan Bönceoğlu, karın ağrısı ve bulantı şikayetleri üzerine ailesi tarafından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.
Yapılan tetkikler sonucu kız çocuğuna, saç yeme alışkanlığından kaynaklanan "trikobezoar" tanısı konuldu.
Midesinden bağırsağına yayılan büyük boyutlu saç yumağı tespit edilen Bönceoğlu, ameliyata alındı.
Operasyonda karnından yaklaşık 3 kilogramlık kitle çıkarılan Bönceoğlu, şikayetlerinden kurtuldu.
"Mide ve bağırsağın yeniden canlandırılmasını gerçekleştirdik"
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiğdem El, hastalığın saç yeme alışkanlığından kaynaklandığını söyledi.
Bu tür durumlarda erken teşhis ve müdahalenin önem taşıdığını belirten El, şöyle konuştu:
Sultan'ın annesi Hacer Bönceoğlu da kızında, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından saç yeme alışkanlığının başladığını anlattı.
Bönceoğlu, kızının sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu sözlerine ekledi.