Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Bulantı şikayetiyle hastaneye gitti: Çocuğun karnından çıkanlar herkesi şaşırttı

Bulantı şikayetiyle hastaneye gitti: Çocuğun karnından çıkanlar herkesi şaşırttı

13:0923/02/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Hatay
Hatay

Hatay’da karın ağrısı ve bulantı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki kız çocuğu, midesinden bağırsağına kadar uzanan yaklaşık 3 kilogramlık saç yumağı ameliyatla çıkarıldı. Küçük hasta, başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

İskenderun ilçesinde yaşayan Sultan Bönceoğlu, karın ağrısı ve bulantı şikayetleri üzerine ailesi tarafından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

Yapılan tetkikler sonucu kız çocuğuna, saç yeme alışkanlığından kaynaklanan "trikobezoar" tanısı konuldu.

Midesinden bağırsağına yayılan büyük boyutlu saç yumağı tespit edilen Bönceoğlu, ameliyata alındı.

Operasyonda karnından yaklaşık 3 kilogramlık kitle çıkarılan Bönceoğlu, şikayetlerinden kurtuldu.

"Mide ve bağırsağın yeniden canlandırılmasını gerçekleştirdik"

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiğdem El, hastalığın saç yeme alışkanlığından kaynaklandığını söyledi.

Bu tür durumlarda erken teşhis ve müdahalenin önem taşıdığını belirten El, şöyle konuştu:

"Hem çocuk sağlığı hem de çocuk cerrahisi ekibiyle yaptığımız değerlendirmelerde, acil cerrahi müdahale kararı verdik. Müdahaleyle bir nevi mide ve bağırsağın yeniden canlandırılmasını gerçekleştirdik. Şükür ki zamanlama olarak mide ve bağırsak dolaşımının bozulmadığı, henüz çürümediği veya delinmediği döneme denk geldi. Hastanın midesinden bağırsağına kadar 3 kilogramlık kitle çıkarıldı."

Sultan'ın annesi Hacer Bönceoğlu da kızında, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından saç yeme alışkanlığının başladığını anlattı.

Çocuğunun o dönem stresli olduğunu dile getiren Bönceoğlu,
"Yapılan incelemede kızımın bağırsağında düğümlenme, midede ise kıl yumağı olduğu belirlendi. Şok olduk ve çok üzüldük. Depremi yaşamıştık. Depremden sonra kızımın saçlarını çekip ağzına aldığını fark etmiştim."
dedi.

Bönceoğlu, kızının sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu sözlerine ekledi.




#Hatay
#Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
#saç yumağı
#trikobezoar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayram tatili ne zaman, kaç gün olacak? İşte 2026 Ramazan Bayramı tarihi