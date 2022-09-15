Çağrı filminde oynamıştı: Yunan oyuncu Irene Papas hayatını kaybetti

1960'larda klasik filmlerde rol alarak uluslararası üne kavuşan Yunan aktris ve şarkıcı Irene Papas, 96 yaşında hayatını kaybetti.
Çağrı'da Ebu Süfyan'ın karısını oynamıştı
Papas, özellikle Anthony Quinn ile birlikte rol aldığı "Zorba the Greek" ve "Çağrı" filmleriyle Orta Doğu ve Türkiye'de de tanınmıştı.
Yunan Kültür Bakanlığı duyurdu
Ölüm haberini Yunanistan Kültür Bakanlığı duyurdu.
Kültür Bakanı Lina Mendoni yaptığı açıklamada, "Görkemli, heybetli, dinamik Irene Papas, Yunan güzelliğinin sinema ekranlarında ve sahnede vücut bulmuş haliydi, Yunanlılık saçan uluslararası bir yıldızdı. Yeteneğinin gücü ve kişiliğinin cazibesiyle sinema ve tiyatro dünyasını fethetti." dedi.
Alzheimer ile mücadele ediyordu
Yunan medyasına göre, Papas son yıllarda Alzheimer hastalığından muzdaripti.
Kültür bakanlığı ne zaman öldüğünü açıklamadı.