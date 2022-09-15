Hayat Çağrı filminde oynamıştı Yunan oyuncu Irene Papas hayatını kaybetti
SİNEMA

Çağrı filminde oynamıştı: Yunan oyuncu Irene Papas hayatını kaybetti

İslamiyet'in doğuşunu anlatan Çağrı filminde rol alan Yunan sinema sanatçısı Irene Papas, 96 yaşında hayatını kaybetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Çağrı filminde oynamıştı: Yunan oyuncu Irene Papas hayatını kaybetti
Çağrı filmi

1960'larda klasik filmlerde rol alarak uluslararası üne kavuşan Yunan aktris ve şarkıcı Irene Papas, 96 yaşında hayatını kaybetti.

Çağrı'da Ebu Süfyan'ın karısını oynamıştı

Papas, özellikle Anthony Quinn ile birlikte rol aldığı "Zorba the Greek" ve "Çağrı" filmleriyle Orta Doğu ve Türkiye'de de tanınmıştı.

Yunan Kültür Bakanlığı duyurdu

Ölüm haberini Yunanistan Kültür Bakanlığı duyurdu.

Kültür Bakanı Lina Mendoni yaptığı açıklamada, "Görkemli, heybetli, dinamik Irene Papas, Yunan güzelliğinin sinema ekranlarında ve sahnede vücut bulmuş haliydi, Yunanlılık saçan uluslararası bir yıldızdı. Yeteneğinin gücü ve kişiliğinin cazibesiyle sinema ve tiyatro dünyasını fethetti." dedi.

Alzheimer ile mücadele ediyordu

Yunan medyasına göre, Papas son yıllarda Alzheimer hastalığından muzdaripti.

Kültür bakanlığı ne zaman öldüğünü açıklamadı.

Afrika’da sanat zamanı: Elektriksiz köyde çocuklar film izliyor
HAYAT
Afrika’da sanat zamanı: Elektriksiz köyde çocuklar film izliyor

Geleceğin sinemacıları ilk adımlarını attı
HAYAT
Geleceğin sinemacıları ilk adımlarını attı
Türkiye tarihinde bir ilk

Türkiye tarihinde bir ilk

​Dünyanın en iyisi: NATO bizzat istedi.
İş yeri fiyatları belli oldu

İş yeri fiyatları belli oldu

Sosyal konut projesi kapsamında hangi ile kaç tane yapılacak?
Türkiye’nin ilk bankacılık okulu olan Ziraat Bankası Bankacılık Okulu yeni eğitim dönemine başladı

Kremlin: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin yarın bir araya gelecek.

​Türkiye yorum yağmuruna tuttu.

Başvuru sayısı 1 milyonu geçti.

​TOKİ'nin örnek evleri görüntülendi.

​Altın fiyatları ne kadar oldu?

​Doğal gaz faturasını gören emekli polis şoke oldu

​Financial Times'ın iddiasına dikkat çeken cevap

​Bakan Soylu: Gündeme gelmek için dezenformasyon ve yalana devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.