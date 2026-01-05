'Cansuyu Derneği dünyanın dört bir yanındaki afet bölgelerinde'

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin İstişare ve Değerlendirme toplantısında konuşan Genel Başkan Mustafa Köylü, dernek olarak 2025 yılı içerisinde yaptıkları yardım faaliyetlerini değerlendirdi.

"Cansuyu, dünyanın dört bir tarafındaki afet bölgelerinde"

Dünyanın pek çok yerinde afet bölgeleri bulunduğunu ve buralara da ayrı yardım faaliyetleri gerçekleştirdiklerini vurgulayan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, “Bir de afet bölgeleri var. Afet bölgelerine de yardım ediyoruz. Mesela; şu anda Endonezya, Srilanka ve Patani bölgelerinde yaşanan afetlerin yıkıcı etkileri var. Bu afet bölgeleri için 100 bin dolar ödenek ayırdık. İnşallah önümüzdeki günlerde ekiplerimiz o bölgelere giderek yardımlarımızı ulaştıracaklar. Aynı zamanda Yemen’de açlık felaketi devam ediyor. Yemen’de 1250’den fazla baktığımız yetimimiz var. Yetimlerin aylık masraflarını karşılıyoruz. Ve o bölgedeki açlıkla mücadele etmekte olan insanlara destek olabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

"Cansuyu’ndan Gazze, Yemen, Suriye ve Arakan’a kesintisiz yardımlar sürüyor"

En büyük yardım faaliyetlerinin yurt dışında gerçekleştirildiğini belirten Genel Başkan Köylü, daha kapsamlı çalışmaların yardımseverlerin isteği doğrultusunda yurt dışına çevrildiğini söyledi. “Çünkü bizim insanımız yurt dışına daha çok ehemmiyet veriyor. Bil hassa Gazze, Filistin bölgesine, Yemen’e, Suriye, Arakan bölgesine ve afet olan bölgelerde Türkiye’mizin yardımları o bölgelere ulaştırabilmek için hayırsever kardeşlerimiz gerçekten büyük bir hassasiyet gösteriyor” diye konuşan Köylü, şunları kaydetti:

"Özellikle son yıllarda Gazze ile ilgili çalışmalarımız her türlü taktirin üzerindedir. Çünkü ilk günden itibaren Gazze içerisinde iki ayrı bölgede sıcak yemek dağıtımı, ekmek dağıtımı, içme suyu dağıtımı, sebze- meyve dağıtımı, mutfak tüpü değişimi gibi faaliyetlerimizin yanı sıra Mısır’da ve Ürdün’de hazırlattığımız malzemeleri de tırlarımızla Gazze’ye transferini gerçekleştirerek dağıtımlarını sağladık. Gazze’nin içerisinde ise kesintisiz her gün mutlaka sıcak yemek dağıtımlarımız devam etmektedir. İçme suları tankerlerle dağıtılıyor. Her gün kendi fırınlarımızda elde ettiğimiz ekmeklerimiz, temin ettiğimiz sebze ve meyveler ile tüp dağıtımlarımız kesintisiz olarak devam ediyor. 3 binden fazla Gazzeli yetime bakıyoruz."

"Gazze için daha büyük yardım hazırlığı içerisindeyiz"

Aşağı yukarı 80 tır dolusu gıda, sağlık ve temizlik ürünleri, takviye gıda ürünleri, battaniye, yatak, çadır, giysi, ayakkabı gibi malzemeleri Gazzeli kardeşlerimize ulaştırarak onların sıkıntılarını gidermeye çalıştık. Şu anda da Gazzeli kardeşlerimiz için daha büyük yeni bir yardım hazırlıkları içerisindeyiz. Kapılar açık olduğu sürece de yardımları sürdürmeye devam edeceğiz. Bunlar dışarıdan temin ederek Gazze’ye gönderdiğimiz yardımlardır.”

"Dünya Siyonizm’i boş durmuyor"

Her gün yeni kaos alanları ortaya çıkarıldığını belirten Köylü, işgal, savaş çıkaranların baş aktörünün Siyonistler olduğuna dikkat çekerek konuşmasına şöyle devam etti:

“Dünya Siyonizm’i boş durmuyor. Her gün dünyanın bir tarafını kan deryasına çeviriyor. İşte önümüzde yine bir Sudan meselesi var. Sudan’da paralı askerler, kiralık katiller büyük katliamlar yapıyor. Yüzbinlerce insan yer değiştirmek zorunda kaldı. Bir taraftan da ülkenin fakirliği ve kuraklığı sebebiyle açlık baş gösterdi. Şimdi, Sudan’da yardım faaliyetlerimizi yoğunlaştırdık. İnşallah bundan sonra daha sık yardım transferlerini yapacağız.”

"25 alanda yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Cansuyu Derneğinin, 21. yılında da yardım çalışmalarını sürdürmeye devam etmekte olduğunu belirten Genel Başkan Köylü, insanların ıstırap çektiği, gözyaşı döktüğü bütün coğrafyalarda var olmak için Cansuyu Derneğinin elinden gelen gayreti sarf ettiğini söyledi.

Köylü açıklamasında, “Dernek olarak 25 alanda çalışmalarını yapıyor. Su kuyuları açıyoruz, okullar, camiler yapıyoruz, yetimlere bakıyoruz, katarakt ameliyatları ile sünnet yaptırıyoruz, Kur’an-ı Kerim mealleri dağıtıyoruz, salgın bölgelerine ilaç dağıtıyoruz, canlı hayvan dağıtıyoruz, kurban kesiyoruz, gıda kolileri dağıtıyoruz, her türlü giyim dağıtıyoruz. Tam 25 alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Türkiye içerisinde de yardım faaliyetlerimiz var”

Yardım çalışmalarının bir kısmının yurt içinde, bir kısmının ise yurt dışında gerçekleştirildiğini ifade eden Mustafa Köylü, “Türkiye içerisinde de her yıl mutlaka bir gıda dağıtım programını gerçekleştiriyoruz. Ayakkabı ve giyim dağıtımları yapıyoruz, kurban kesiyoruz ve etlerini muhtaçlara dağıtıyoruz. Eğitim yardımları yapıyoruz. Ve Türkiye’de yetimlerimiz var, onlara bakıyoruz” şeklinde konuştu.

"Külliyeler, camiler, okullar, sağlık tesisleri kuruyoruz"

Muustafa Köylü’nün üzerinde durduğu diğer bir başlık ise özellikle Afrika’da kalıcı eserler noktasında yoğun çalışmalar sürmesi noktasındaydı. Köylü şunları söyledi:

“Külliyeler yapıyoruz, cami, okul ve sağlık tesisleri yapıyoruz. Bunların üçünü birden yapıyoruz iç içe. Bugüne kadar çok sayıda inşa ettik. 50’ye yakın kalıcı eserler yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bangsomoro’da 8 dernek mutabakatı içerisinde bir üniversite kurduk. Önce bir bina kiraladık ve birinci sınıfların eğitimini o kiralık binada tamamladık. Şimdi 2. sınıfta öğrencilerimiz. Kurduğumuz Üniversitenin birinci ve ana kampüsü tamamlandı ve öğrencilerimiz o binalarımızda eğitim görüyorlar. 2. Bir kampüsün binalarının temeli atıldı. Önümüzdeki yıl İnşallah binalarımız tamamlanacak. Her yıl öğrenci sayımız da artarak eğitimler devam sürecek. Bu üniversite Bangsomoro’nun ilk ve en büyük üniversitesidir.”

"Kriz bölgelerinde, gözyaşının, acının, yokluğun olduğu her yerdeyiz"

Cansuyu aracılığıyla hayırda yarışan hayırseverlere teşekkür eden Cansuyu Genel Başkanı Mustafa Köylü, son olarak şunları dile getirdi: