Cansuyu'ndan Gazze'ye 400 ton acil insani yardım

7 Ekim’den itibaren Gazze’de aralıksız olarak her türlü acil insani yardımlarını sürdüren Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, mazlumların yanında olmaya devam ediyor. Cansuyu Derneği’nin Gazze için hazırladığı insani yardım konvoyu yola çıktı. Mısır’da yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan 300 ton un, 100 ton (4 bin koli) gıda kolisi ile 1000 adet hijyen kiti taşıyan 14 tırdan oluşan konvoy Mısırdan hareket etti. Mısır’ın Refah Kapısı’ndan Gazze’ye girecek olan konvoyun 4-5 gün içerisinde Cansuyu Derneği’nin lojistik merkezlerine ulaşması bekleniyor. Yeni yardım çalışmalarının hazırlıklarına tekrar başlayan Cansuyu Derneği, 14 tırdan oluşan konvoyun Gazze’ye ulaşmasının ardından dağıtımlara başlayacak.

Saldırıların ve bombardımanın en yoğun olduğu dönemde bile Gazzeli kardeşlerini yalnız bırakmayan Cansuyu, dışarıdan gönderilen acil insani yardımların yanı sıra bölge içerisinde temin edilebilen yardımlarını da (İçme suyu, sıcak yemek ve ekmek, mutfak tüpü, sebze ve meyve gibi temel ihtiyaçları) ara vermeden her gün düzenli olarak ulaştırmaya devam ediyor.

KÖYLÜ: CANIMIZ BEDENİMİZDE OLDUĞU SÜRECE GAZZE’YE YARDIMLAR DEVAM EDECEK

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, Gazze yardımlarının hız kesmeden devam ettiğini bildirdi. Refah Kapısı açık olduğu sürece dışarıdan hızlıca yardımları sevk ettiklerini ve kapalı olduğu dönemlerde de sıcak yemek, ekmek, tankerlerle içme suyu ve mutfak tüpü dağıtımlarını aksatmadan sürdürdüklerini belirten Başkan Köylü, şunları kaydetti:

“Cansuyu Derneği olarak biz, 7 Ekim’de savaş başladığından bu yana elimiz, gözümüz, yardımlarımız Gezze’de. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şimdi Refah Kapısı ateşkes sebebiyle yeniden açıldı. Hazır beklemekte olan 16 tır malzememizi hemen sevk ettik. Allah’ın izniyle yeniden hazırlıklarımıza kaldığımız yerden tekrar başladık. Kapı açık kaldığı sürece de kardeşlerimize yardım ulaştırmaya devam edeceğiz. Bugün 300 ton un, 100 ton gıda maddesi ile 4 tır sağlık, temizlik ve hijyen kiti gönderdik. Bizim bu canımız bedenimizde olduğu sürece İnşallah Gazze’ye yardım etmeye devam edeceğiz.”

7 EKİMDEN BU YAHA CANSUYU’NUN GAZZE’YE YAPTIĞI YARDIMLAR

Gazze’de devam eden savaşın başlangıcından bu yana Cansuyu Derneği, Gazze’deki kardeşlerimize ara vermeden yardım etmeye devam etmektedir. Bugüne kadar Ürdün ve Mısır’dan temin edilen 102 tırla acil insani yardımları Gazzelilere ulaştıran Cansuyu, Gazze ayağa kalkıncaya kadar yardımlarını sürdürecek.

GAZZE İÇERİSİNDE TEMİN EDİLEN YARDIMLAR:

1. Nakit Yardım: 2024 ve 2025 yıllarında toplam 479.000 dolar nakit yardımı ulaştırıldı.

2. Mutfak Tüpleri: İhtiyaç sahibi ve yerinden edilmiş kardeşlerimize yüzlerce gaz tüpü dağıtılmıştır.

3. Kurban Kesimleri: 2024 yılında Kurban Bayramı’nda yaklaşık 203 kurban, 2025 yılında Kurban Bayramı’nda 300’den fazla kurban kesilirmiştir ve bayram dışı dönemde 40’tan fazla kurban kesilmiştir.

4. Gıda Yardımları: Ekmek: Yaklaşık 314.000 yerel ekmek paketi ve yüzlerce sebze kolisi dağıtılmıştır. Sıcak Yemek: 517.300’den fazla kişi sıcak yemek yardımından faydalanmıştır. İçme Suyu: Yerinden edilmiş Gazzelilere 2.400’den fazla tanker içme suyu dağıtılmıştır. Gıda kolisi: Yerinden edilmiş kardeşlerimize 5300’den fazla gıda kolisi dağıtılmıştır. Battaniye: Yerinden edilmiş kişilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaklaşık 1.150 battaniye dağıtılmıştır.

MISIR VE ÜRDÜN’DE TEMİN EDİLEN YARDIMLAR

1. Mısır, Ürdün ve Türkiye’den toplam 102 tır insani yardım malzemesi gönderilmiştir. Bu yardımlar temel gıda maddeleri (gıda paketleri, un, pirinç, bitkisel yağ, bakliyat, makarna, konserve ürünler), tıbbi sarf malzemeleri, temizlik malzemeleri, battaniyeler, yataklar ve anne ile çocuk sağlığı için gerekli besin takviyelerini kapsamaktadır. Ayrıca bu konvoyunda tam kapsamında 1 ambulans aracı da gönderilmiştir.

2. Dışarıdan Gazze’ye ulaştırılan toplam gıda miktarı 1.500 ton olarak kaydedilmiştir.