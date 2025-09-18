Chughtai Sanat Ödülleri 2025 İstanbul'da düzenlendi

Törene Pakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid ve İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sulun katıldı. Törene ayrıca Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Durhat, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentur, İstanbul Valiliği yetkilileri, Pakistan Başkonsolosluğu temsilcileri, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve basın mensupları iştirak etti.

Konuşmasında, Büyükelçi Dr. Yousaf Junaid, ortak değerler, ortak hedefler ve karşılıklı saygıya dayalı olarak gelişen Pakistan-Türkiye arasındaki örnek kardeşlik ilişkilerinin altını çizdi. Bu yılki temanın kalıcı ortaklığın ruhunu yansıttığını belirten Büyükelçi Junaid, ikili ilişkileri uzun süredir karakterize eden birlik ve dayanışmayı sembolize ettiğini vurguladı.

Katılan öğrencilerin sergilediği üstün yaratıcılığı takdir eden Büyükelçi Junaid, sanatın kalpleri buluşturan, sınırları aşan ve iki kardeş ülke halkları arasındaki bağları daha da güçlendiren güçlü bir araç olduğunu ifade etti.

İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sulun ise konuşmasında, Pakistan ile Türkiye arasındaki köklü tarihi, kültürel ve kardeşlik bağlarını bir kez daha teyit etti. Kültürel anlayışın geliştirilmesi ve gençlerin sürece dahil edilmesinin iki ülke arasındaki örnek kardeşlik ilişkilerinin daha da sağlamlaştırılmasında temel unsurlar olduğunu vurguladı.

Birincilik ödülü Tuzla Mehmet Tekirap Anadolu Lisesi’nden Elif Züheyla Ataysen’e verildi. Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan MTL’den Zeynep Akcan ikincilik, Göksel Baktagir GSL’den Eda Yıldan ise üçüncülük ödülünü kazandı.

Bahattin Yıldız Anadolu Lisesi’nden Sara AlMuhammad Ali, Çatalca Fen Lisesi’nden Zehra Asya Keskin ve Bahattin Yıldız Anadolu Lisesi’nden Sirda Al Muntaha Aarach mansiyon ödüllerine layık görüldü.