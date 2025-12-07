Çocukları dijitalde yalnız bırakamayız

TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi, dün Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Psikologlar, pedagoglar, akademisyenler ve medya yöneticilerinin katıldığı zirvede; güvenli içerik üretimi, medya okuryazarlığı, dijital riskler ve yayıncıların sorumlulukları gibi başlıklar ele alınarak çocuk haklarını gözeten ortak bir yol haritası oluşturuldu. Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, aileleri dijital medya konusunda daha duyarlı olmaya çağırdı. Açılışta konuşan Emine Erdoğan, dijital dünyanın kontrolsüz şekilde çocukların hayatına girdiğini belirterek, şöyle konuştu: “Nasıl ki çocuklarımızı gecenin bir yarısı tenha sokaklarda yalnız bırakmıyorsak, dijital dünyanın tekinsiz sokaklarında da yalnız bırakamayız. Bu alanı kontrol etmek ve sınırlamalar koymak sansür değil, ebeveynlik sorumluluğudur.”

YETİŞKİNLER DE EKRAN BAĞIMLISI

Ebeveynlerin farkında olmadan çocukları dijitalleştirdiğini söyleyen Erdoğan, sosyal medya paylaşımlarıyla çocukların yaşamları boyunca taşıyacakları bir dijital ayak izi oluşturulduğunu hatırlattı. Mahremiyetin giderek zayıfladığına dikkat çeken Erdoğan, evlerin kapılarının adeta dışarıya açıldığını, aile bireylerinin aynı çatı altında bile ekranlara gömüldüğünü ifade etti. Yetişkinlerin ekran bağımlılığının çocuklara örnek olduğunu belirterek, “Biz ekranlara gömülüyken çocuklardan farklı davranmalarını bekleyemeyiz” dedi. Dijital dönüşümün olumsuz etkilerine karşı en güçlü koruyucunun sağlam aile yapısı olduğunu vurgulayan Erdoğan, aile içi iletişimin güçlendirilmesi, değerlerin yaşatılması ve yüz yüze etkileşimin artırılması gerektiğini söyledi. Diziler, dijital platformlar ve sosyal medya içeriklerinde şiddetin ve değerlerle uyuşmayan davranışların normalleştirildiğini ifade eden Erdoğan, toplumun temiz ve güvenli içerik talebinin giderek arttığını belirtti.

HEPİMİZİN SORUMLULUĞU

Zirvede konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran da dijitalleşen dünyada internet ve medyanın çocukların öğrenme ve sosyalleşme süreçlerini derinden etkilediğini, bu nedenle ailelerin çocukları doğru yönlendirmesi ve zararlı içeriklere karşı yakından takip etmesinin zorunlu olduğunu vurguladı. Zirveye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül, akademisyenler, psikologlar ve alanında uzman kişiler katıldı.

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Emine Erdoğan, katıldığı zirvede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladığını duyurdu. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından hazırlanan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzalamaktan memnuniyet duydum. Herkesi, çocukların dijital haklarını güçlendirmek için bu sözleşmeye destek vermeye davet ediyorum" dedi.








