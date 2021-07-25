Hayat Çocukluğunda Adanada ayakkabı boyacılığı yapan oyuncunun fotoğrafı ortaya çıktı
AKTÜEL

Çocukluğunda Adana'da ayakkabı boyacılığı yapan oyuncunun fotoğrafı ortaya çıktı

Adanalı ünlü oyuncu Menderes Samancılar’ın Adana sokaklarında çocukken ayakkabı boyacılığı yaparken çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Çocukluğunda Adanada ayakkabı boyacılığı yapan oyuncunun fotoğrafı ortaya çıktı
Ünlü oyuncunun 1960'lı yıllarda çekilen fotoğrafı

Birçok filmde başrol oynayan ünlü oyuncu Menderes Samancılar’ın ayakkabı boyacılığı yaptığı fotoğrafı bir kebapçının duvarını süslüyor. Samancılar’ın hem günümüzde çektirdiği hem de ayakkabı boyacılığı yaparken çektirdiği fotoğrafı iş yerine gelenlerin ilgisini çekiyor.

80 FİLMDE ROL ALDI

Menderes Samancılar, 1 Mayıs 1954 tarihinde Adana’da 8 çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya geldi. Orta birinci sınıfta okuldan ayrıldı. Bir mensucat fabrikasında işçi olarak çalışmaya başladı. 1974 yılında bir gazetenin açtığı fotoroman kralı yarışmasında birinci oldu. İki yılda 20’nin üzerinde fotoromanda başrol oynadı. 1975 yılında yönetmenliğini Yılmaz Duru’nun yaptığı "İnce Memed Vuruldu" filmiyle sinemaya adım attı. 1998 yılına kadar 4’ü başrol olmak üzere yaklaşık 80 filmde rol aldı. 1998’de Fransız yönetmen Claude Lelouche’un çektiği "Hasards ou Concidences" (Şans ya da Tesadüf) adlı filmde rol aldı. Samancılar, son dönemde pek çok televizyon dizisinde de oynadı.

Menderes Samancılar
İHA
Menderes Samancılar

Taksiciyle tartışan Yusuf Güney: Taksicilerle sorun yaşamayan kimse yoktur şikayetçi oldum
FOTOĞRAF 4
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Sosyal medya hesabı üzerinden bir taksiciyle yaşadığı tartışmayı paylaşan Yusuf Güney, sosyal medyada gündem oldu. Şarkıcı Güney'in yaptığı paylaşımda, 1 buçuk saattir taksi bekliyorum burada. İner misin diye beni tehdit ediyor, mecbursunuz, adam seçiyorsunuz diye tepki gösteriyor. Taksici de 5 saate geri mi döneceğim, burada metrobüs var, biniyorsun devam ediyorsun cevabını veriyor. Güney, sosyal medyada gündem olan görüntülerle ilgili konuştu.
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Şarkıcı Güney, Keşke olmasaydı ama oluyor devamlı yaşanan mevzular bunlar. Özellikle karşıya geçmek istemeyen arkadaşlarımızla alakalı kısa mesafeye gitmek istemeyen ve yanında evcil hayvanın varsa kesinlikle taksiye almıyorlar. Ben bunu neden dile getirmek istedim devamlı aynı sorunları yaşadığımız için dile getirdim. Taksi standartlarına bir düzenleme getirilemedi. Taksicilik zor bir meslek ama günün sonunda mağdur olan müşteriler ve vatandaşlar oluyor. Bugün yaşadığımız olay bunlardan bir tanesi. Ben Anadolu Yakası Küplüce taraftarındaydım. Karşı tarafa evime gitmek istedim. Bir saat taksi bekledim. Taksi şoförü geldiği zaman araca bindim selam verdim, nereye gideceğimi sordu. Karşıya geçeceğimi söyledim. Taksi şoförü karşıya geçmeyeceğini söyledi. Neden geçmediğini sordum sinirli bir şekilde karşıya geçmem geçmeyeceğim diye cevap verdi. Sigarasını yaktı maskesi açıktı dedi.
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Güney, Kendisinden şikayetçi oldum. Olmak zorundaydım kendisi ile yaşanan olay hiç hoş bir şey değildi. Ağır konuştu olaylar sonra orda devam etti. Yapıcı oldum olayı tatlıya bağladım. Polisler geldi onlarla konuştum gereken yerlere şikâyetçi olacağımı söyledim. Hakaretler edildi. Şikâyet etmek zorundaydım, çok yaşanıyor bu olaylar taksicilerle sorun yaşamayan kimse yoktur diye konuştu.
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Taksiciyle tartışan Yusuf Güney: Taksicilerle sorun yaşamayan kimse yoktur şikayetçi oldum
Şarkıcı Yusuf Güney, bir taksiciyle yaşadığı tartışmayı sosyal medya hesabından yayınladı. Güney'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Güney, "Şikayet etmek zorundaydım, çok yaşanıyor bu olaylar taksicilerle sorun yaşamayan kimse yoktur" diye konuştu.


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