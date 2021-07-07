Coğrafi işareti alındı şifa dağıtıyor: Özellikle böbrek hastaları tüketsin

Kırmızı renkli ve nohut büyüklüğünde meyve veren Gilaburu ağacı genellikle İç Anadolu bölgesinde yetişiyor. Suyun bol olduğu kıyılarda ve sulak alanlarda yetişen Gilaburu meyvesi şifa deposu olarak da tüketiliyor.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde yapılan gilaburu da kendine has tadı, kokusu ve aromasıyla damakta eşsiz bir lezzet bırakıyor. Özellikle böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiği düşünülen Gemerek gilaburusu zararlı maddelerin de vücuttan atılmasını sağlıyor. Diğer meyveler gibi tüketilemeyen ve tadı acı olan gilaburu meyvesi 1 ay salamura edildikten sonra içecek olarak tüketiliyor.

Gemerek Gilaburusu 2017 yılında Gemerek Kaymakamlığının girişimleriyle coğrafi işaret aldı.

Eşsiz lezzetin anavatanı Gemerek

Gemerek ilçesi sakinlerinden Araştırmacı-Yazar Mehmet Güçlü, gilaburunun anavatanının Gemerek olduğunu belirterek, “Gilaburunun ana vatanı başta Gemerek, Gemerek’e yakın il ve ilçeler olmak üzere İç Anadolu’muzun birçok bölgesinde yetiştirilir. Özellikle dere boylarında, kıyılarda, sulak alanlarda gilaburu çok hızlı bir şekilde çoğalır ve yetişir. Gemerek gilaburusunu diğerlerinden ayıran en temel özelliği sulu, ince kabuklu ve iri taneli olmasıdır.

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Özellikle ağaç verimliliği açısından çok verimlidir. Ağaç başına meyve verimliliği 8 ile 10 kilo arasında değişmektedir. 3 yıllık kısa bir zaman zarfında da meyve vermeye başlar’’ dedi.

Bir buçuk ay salamura

Güçlü, Gemerek gilaburusunun şifa deposu olduğunu söyleyerek, “Gemerek gilaburusu eylülün sonu ve ekim ayının başlarında hasat edilir. Tabi hasat edildiği dönemler diğer meyveler gibi tüketimi yapılmaz çünkü tadı acıdır. Bu acılığını gidermek için saklama kaplarında su içerisinde salamura edilir. 1-1 buçuk ay zarfında salamura olan gilaburu içecek olarak tüketim için hazır olur.

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İdrar söktürücü özelliği var

Gilaburu tam bir şifa deposu. Özellikle böbrek hastaları için şifa deposudur. Böbrek kistlerinde, böbrek taşlarında, böbrek tembelliğinde tam bir şifa deposudur. İdrar söktürücü özelliği vardır. Antioksidan özelliği vardır. Bu sayede zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlar’’ diye konuştu.

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FOTOĞRAF 5 Tosuntarla köyünde asırlardır akan çeşme hastaların akınına uğruyor. Yeraltından çıkan suyun şifalı olduğunu belirten köy sakinleri birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi. Tosuntarla köyünde asırlardır akan çeşmeden su içen hastaların şifaya kavuştuğunu belirten köy sakinlerinden Hüseyin Ayhan, yazın soğuk, kışın ise sıcak akan geçmeden su içen romatizma hastalarının şifa bulduklarını ve suyun çamurunun ise ağrılara çok iyi geldiğini söyledi. Ayhan, “Şifalı su eskiden hatırlıyorum dedelerimiz, annelerimiz anlatmışlar eskiden katır vardı. Katırla buraya gelerek bunun toprağını çamur haline getirerek vücutlarına sürüyorlardı. Daha sonra sıcak suyla yıkanıyordu ve sonra romatizma diye bir şey kalmazdı. Öyle bir şifalı su ki bütün herkese tavsiye ediyorum. Herkes gelip bu suyu görsün. Bu şifalı suyun turizme kazandırılmasını istiyorum. Hem suyu içerek faydası var. Kışın sıcak, yazın soğuk bunun çok faydası var. Herkesi bu suyu içmeye davet ediyorum” diye konuştu. Akan suyun bir çok ağrılara iyi geldiğini ve şifalı olduğunu belirten köy sakinlerinden Mehmet Savaş, yetkililerin şifalı suyu turizme kazandırılmasını istediğini söyledi. Savaş, “Bu şifalı sudur. Herkesi bekliyoruz bu şifalı suya. İçilebiliyor, vücutta yıkanabiliyor, sağlığa iyi geliyor. Romatizmaya iyi geliyor. Herkese tavsiye ediyor ve herkesi buraya bekliyoruz” diye konuştu. Bu suyu içen şifa buluyor: Öyle bir şifalı su ki bütün herkese tavsiye ediyorum herkes gelip bu suyu görsün Siirt'in Pervari ilçesine Bağlı Tosuntarla köyündeki bir çeşmeden su içenlerin hastalıklarına derman buldukları belirtildi. Suyun çamurunun ise ağrılara çok iyi geldiği iddia edildi. BiP'te paylaş

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