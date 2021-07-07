Hayat Coğrafi işareti alındı şifa dağıtıyor Özellikle böbrek hastaları tüketsin
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Coğrafi işareti alındı şifa dağıtıyor: Özellikle böbrek hastaları tüketsin

Sivas’ın Gemerek ilçesinde yetişen ve 2017 yılında coğrafi işareti alınan Gilaburu, kendine has aromasının yanı sıra şifa deposu olarak da tüketiliyor. Uzmanlar özellikler böbrek kistlerinde, böbrek taşlarında, böbrek tembelliğinde tam bir şifa deposu olduğunu söylüyor.

Haber Merkezi İHA
Coğrafi işareti alındı şifa dağıtıyor: Özellikle böbrek hastaları tüketsin
Gilaburu

Kırmızı renkli ve nohut büyüklüğünde meyve veren Gilaburu ağacı genellikle İç Anadolu bölgesinde yetişiyor. Suyun bol olduğu kıyılarda ve sulak alanlarda yetişen Gilaburu meyvesi şifa deposu olarak da tüketiliyor.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde yapılan gilaburu da kendine has tadı, kokusu ve aromasıyla damakta eşsiz bir lezzet bırakıyor. Özellikle böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiği düşünülen Gemerek gilaburusu zararlı maddelerin de vücuttan atılmasını sağlıyor. Diğer meyveler gibi tüketilemeyen ve tadı acı olan gilaburu meyvesi 1 ay salamura edildikten sonra içecek olarak tüketiliyor.

  • Gemerek Gilaburusu 2017 yılında Gemerek Kaymakamlığının girişimleriyle coğrafi işaret aldı.

Eşsiz lezzetin anavatanı Gemerek

Gemerek ilçesi sakinlerinden Araştırmacı-Yazar Mehmet Güçlü, gilaburunun anavatanının Gemerek olduğunu belirterek, “Gilaburunun ana vatanı başta Gemerek, Gemerek’e yakın il ve ilçeler olmak üzere İç Anadolu’muzun birçok bölgesinde yetiştirilir. Özellikle dere boylarında, kıyılarda, sulak alanlarda gilaburu çok hızlı bir şekilde çoğalır ve yetişir. Gemerek gilaburusunu diğerlerinden ayıran en temel özelliği sulu, ince kabuklu ve iri taneli olmasıdır.

Özellikle ağaç verimliliği açısından çok verimlidir. Ağaç başına meyve verimliliği 8 ile 10 kilo arasında değişmektedir. 3 yıllık kısa bir zaman zarfında da meyve vermeye başlar’’ dedi.

Bir buçuk ay salamura

Güçlü, Gemerek gilaburusunun şifa deposu olduğunu söyleyerek, “Gemerek gilaburusu eylülün sonu ve ekim ayının başlarında hasat edilir. Tabi hasat edildiği dönemler diğer meyveler gibi tüketimi yapılmaz çünkü tadı acıdır. Bu acılığını gidermek için saklama kaplarında su içerisinde salamura edilir. 1-1 buçuk ay zarfında salamura olan gilaburu içecek olarak tüketim için hazır olur.

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İdrar söktürücü özelliği var


Gilaburu tam bir şifa deposu. Özellikle böbrek hastaları için şifa deposudur. Böbrek kistlerinde, böbrek taşlarında, böbrek tembelliğinde tam bir şifa deposudur. İdrar söktürücü özelliği vardır. Antioksidan özelliği vardır. Bu sayede zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlar’’ diye konuştu.

Bu suyu içen şifa buluyor: Öyle bir şifalı su ki bütün herkese tavsiye ediyorum herkes gelip bu suyu görsün
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Tosuntarla köyünde asırlardır akan çeşme hastaların akınına uğruyor. Yeraltından çıkan suyun şifalı olduğunu belirten köy sakinleri birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi. Tosuntarla köyünde asırlardır akan çeşmeden su içen hastaların şifaya kavuştuğunu belirten köy sakinlerinden Hüseyin Ayhan, yazın soğuk, kışın ise sıcak akan geçmeden su içen romatizma hastalarının şifa bulduklarını ve suyun çamurunun ise ağrılara çok iyi geldiğini söyledi.
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Ayhan, “Şifalı su eskiden hatırlıyorum dedelerimiz, annelerimiz anlatmışlar eskiden katır vardı. Katırla buraya gelerek bunun toprağını çamur haline getirerek vücutlarına sürüyorlardı. Daha sonra sıcak suyla yıkanıyordu ve sonra romatizma diye bir şey kalmazdı. Öyle bir şifalı su ki bütün herkese tavsiye ediyorum. Herkes gelip bu suyu görsün. Bu şifalı suyun turizme kazandırılmasını istiyorum. Hem suyu içerek faydası var. Kışın sıcak, yazın soğuk bunun çok faydası var. Herkesi bu suyu içmeye davet ediyorum” diye konuştu.
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Akan suyun bir çok ağrılara iyi geldiğini ve şifalı olduğunu belirten köy sakinlerinden Mehmet Savaş, yetkililerin şifalı suyu turizme kazandırılmasını istediğini söyledi. Savaş, “Bu şifalı sudur. Herkesi bekliyoruz bu şifalı suya. İçilebiliyor, vücutta yıkanabiliyor, sağlığa iyi geliyor. Romatizmaya iyi geliyor. Herkese tavsiye ediyor ve herkesi buraya bekliyoruz” diye konuştu.
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Bu suyu içen şifa buluyor: Öyle bir şifalı su ki bütün herkese tavsiye ediyorum herkes gelip bu suyu görsün
Siirt'in Pervari ilçesine Bağlı Tosuntarla köyündeki bir çeşmeden su içenlerin hastalıklarına derman buldukları belirtildi. Suyun çamurunun ise ağrılara çok iyi geldiği iddia edildi.

Şifa bulmak için ekti şimdi ticaretini yapıyor
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Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan ev hanımı Güllü Gürler, 2019 yılında 20 tane passiflora meyvesini 500 metrekare açık arazisine şifa niyetine ekerek işe başladı.
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Bir takım rahatsızlıklarına iyi geleceği düşüncesiyle bu meyveyi ektiğini ifade eden Güllü Gürler, “Bağışıklık sistemim kuvvetlensin diye ekmiştim. Bir takım alerjik rahatsızlıklarım vardı. Şimdi hem kendim tüketiyorum, hem meyve satışını yapıyorum, fide satışını yapıyorum. Geçen yıl tanesini 9 liradan sattım. Bu sene kilosu 70-80 TL olacak diye biliyorum” dedi.
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Passiflora meyvesinin fidesini de üretiyor <br> <br> Aksu’da passiflora meyvesi üreten tek kadın olduğunu ifade eden Gürler, “2017 yılında bu meyveyi tanıdım. Birtakım rahatsızlıklarımdan dolayı şifa niyetine 2019 yılında ekebildim. Araştırdım. Fideyi alabileceğim yer yoktu. Daha sonra buldum ve hemen aldım ektim. Bunun fidesini Gazipaşa’dan aldım. Şu an bu meyvenin fidesini de üretiyorum” diye konuştu.
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Tadı ve aromasının daha iyi olması için açık araziye ektiğini kaydeden Gürler, “Passifloranın bildiğim kadarıyla 500 çeşidi var. Ülkemizde birkaç çeşidi mevcut. Bu meyve sahil kesiminde üretilen bir meyve. Yüksek rakımlarda eksi 4 derecede yetişen çeşitleri bulunuyor. Açık alana ektim. Sera ortamında da yetişiyor. Tadı ve aroması daha iyi olduğu için açık araziye ektim” şeklinde konuştu.
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Bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi için ektiğini dile getiren Gürler, “Bir takım alerjik rahatsızlıklarım var. Şu an ilaç içmeyi unuttum diyebilirim bunu kullandıktan sonra. Strese iyi geliyor. Günde iki tane tüketiyorum. Bu meyvenin tanesini 9 liradan geçen yıl sattım. Şimdi henüz ilk hasatlarımı yapıyorum. Fiyat belirlenmedi ama ucuz olacağını sanmıyorum. Kilosu 70-80 TL arasında satışı olacak” dedi.
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Bir ağaç 250 adet meyve veriyor <br> <br> Geçen yıl bir ağaçtan 250 adet meyve aldığını kaydeden Güllü Gürler, “20 ağacımız var. Meyveler 30 gram ile 50 gram arasında büyüyor. Suyu çok olan arazilerde daha verimli ürün elde edilebiliyor. Arazi kiralayıp çok daha fazla üretmek istiyoruz. İlk olarak mayıs ayında ekmiştik, kasım ayında ilk meyveleri almaya başlamıştık. Elimizdeki bu çeşit hızlı gelişiyor” ifadesinde bulundu.
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Yurt dışından talep çok fazla <br>< br> Üreticilerin bu ürünü ekmesini isteyen Gürler, “Şu an yurt içi satışı yapabiliyoruz. Hasada yeni başladık. Bir ay sürüyor hasadımız. Yurt dışına gönderme şansımız yok, çünkü elimizde ürün yok. Aşırı bir talep var. Üreticilere sesleniyorum bu ürünü daha fazla çoğaltmamız ve ihracat yapmamız gerekiyor. Bizim bir milli gelir olarak Türk toplumuna bir hediyemiz olur” dedi.
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Şifa niyetine ektiği passiflora meyvesinin ticaretini yapıyor
Title
Şifa niyetine ektiği passiflora meyvesinin ticaretini yapıyor
Title
Şifa niyetine ektiği passiflora meyvesinin ticaretini yapıyor
Title
Şifa niyetine ektiği passiflora meyvesinin ticaretini yapıyor
Title
Şifa niyetine ektiği passiflora meyvesinin ticaretini yapıyor
Şifa bulmak için ekti şimdi ticaretini yapıyor
Aşk meyvesi olarak bilinen passiflora meyvesini şifa niyetine eken kadın müteşebbis, meyve ve fide taleplerine yetişemiyor. Geçen yıl tanesi 9 liradan satılan passifloranın bu yıl kilosunun 70-80 liradan alıcı bulması bekleniyor.


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