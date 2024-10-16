Contemporary İstanbul 19. edisyona hazırlanıyor

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Beyoğlu’nda bir otelde düzenlenen basın toplantısına katılarak, dünya çağdaş sanat pazarının güncel durumuna ilişkin bilgi verdi. Contemporary Istanbul Vakfı'nca düzenlenen fuar, 23 Ekim’de ön izleme, 24-27 Ekim’de genel ziyaret günlerinde Tersane İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak. Etkinliğin 19. edisyonu, 14 farklı ülkeden gelen 53 çağdaş sanat galerisi, 4 inisiyatif ve 4 sanat kurumuna ev sahipliği yapacak. Fuarın bu yılki konuk ülke programı, İspanyolca konuşulan ülkeler ile Latin Amerika ülkelerine odaklanıyor.





Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli sanatçı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 175 sözleşmeli sanatçı alacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde görev yapmak üzere, solist sanatçı, sanatçı, sahne üstü ve sahne gerisinde görev yapmak üzere branş ve sayıda sözleşmeli 166 personel alınacak. Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde söz konusu kanun kapsamında solist sanatçı ve sanatçı pozisyonu için alınacak 9 yabancı uyruklu sözleşmeli personelle toplam 175 kişi istihdam edilecek.





Artık sinema eserine yurt içinde de telif ödenecek

Sinema Eseri Sahipleri Federasyonu (SEF) ile Antalya Büyükşehir Belediyesi sinema eseri sahiplerini ilgilendirecek önemli bir anlaşmaya imza attı. Lisans anlaşması kapsamında ​​​​​​​bir süredir sinema meslek birlikleri aracılığıyla sadece yurtdışından telif hakkı tahsil edebilen yönetmen ve senaryo yazarları, yeni sözleşmeyle ülkemizde tahsil edilen telif bedellerine kavuşacak. Uygulama ilk kez 61. Altın Portakal Film Festivali'nde gösterilen sinema eserlerine uygulanacak. SEF’ten yapılan açıklamada “Antalya Büyükşehir Belediyesi ve SEF arasında gerçekleşen bu tarihi işbirliği, sinema eserlerinin gösterimini sağlayan tüm kamu ve özel kuruluşlara örnek teşkil edecektir. Ulusal ve uluslararası yasalarla koruma altına alınan haklarımızı savunmaya ve telif haklarını hiçe sayan tüm algı ve dirençlere karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadeleri yer alıyor.































