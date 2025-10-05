Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Coronavirüs-kanser ilişkisi: Covid-19'u ağır geçirenlerde nüks riski arttı

Coronavirüs-kanser ilişkisi: Covid-19'u ağır geçirenlerde nüks riski arttı

11:385/10/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Dünyadaki tüm kanserlerin yüzde 13'ü bir enfeksiyonla ilişkilendiriliyor. Yapılan son çalışmalar, Covid-19'u ağır geçiren kanser atlatmış kişilerde kanserin nüksetme riskinin arttığını gösteriyor.

Kanser rsikini artıran başlıca nedenler arasında genetik faktörler, sigara ve kötü beslenme yer alırken dünyadaki tüm kanserlerin yüzde 19'ünün bir enfeksiyonla ilişkili olduğu belirlendi.


NTV'nin haberine göre; daha önce kanser atlatıp coronavirüs ve gribi ağır geçiren kişilerde kanserin nüksetme riski artıyor.


"SADECE BULUNDUĞU BÖLGEYİ HASARLANDIRMIYOR"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Şenol, coronavirüs ve grip gibi virüslerin sadece bulunduğu bölgeyi hasarlandırmadığının altını çizdi.


Şenol, "Biz doku hasarını görüyoruz ama bağışıklık sistemini yardıma çağırmak için büyük bir kıyamet koparıyor. Fark etmeseniz de başka doku ve organlarda pek çok etki yapabiliyor." dedi.


ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

HPV ve hepatitin neden olduğu enfeksiyonlarla ilişkili kanserlere aşıyla önlem almak mümkün.


Tüm kanserlerde olduğu gibi bu türlerde de bulguları erken tespit etmek ve hızla tedaviye başlamak başarı oranını artırıyor.

#Coronavirüs
#Kanser
#Araştırma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 5 EKİM 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi