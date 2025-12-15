Dakikalarla yarışılan operasyon: Kopan parmak mikrocerrahi yöntemiyle dikildi

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bahçelievler'de motosikletiyle seyir halinde ilerleyen Kulak, park halindeki bir aracın kapısının aniden açılması sonucu kaza geçirdi. Hastaneye kaldırılan Kulak, ilk tetkiklerin ardından parmağındaki kopma nedeniyle hızla ameliyata alındı.





Kulak'ın kopan parmağı, Medipol Mega Üniversite Hastanesi El Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel tarafından gerçekleştirilen operasyonla yerine dikildi.

'İlk 6 saat bizim için çok kritik'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzel, hızlı müdahalenin hayat kurtarıcı olduğunun altını çizerek,"Hastamız motosiklet kazası sonrası serçe parmağında kopmayla geldi. Acil şartlarda hemen ameliyata aldık. Mikrocerrahi yöntemle kopan parmak parçasını tekrar yerine diktik. Şu an dolaşım gayet iyi. İlk 6 saat bizim için çok kritik. Bu süre içinde hastayı ameliyata alıp kopan parçayı yeniden dikme şansımız çok daha yüksek olur" ifadelerini kullandı.





Uzel, hastanın kazadan iki saat sonra hastaneye ulaştığı için hızlıca ameliyat hazırlıklarını tamamladıklarını ve başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini kaydetti.





Ameliyat kadar takip sürecin de kritik olduğunu belirten Uzel, "İlk bir haftalık dönemde hastanın dolaşımı, yara bakımı ve parmağın canlılığı çok yakından izlenir. Hastamızın süreci şu an olumlu ilerliyor" bilgisini paylaştı.



