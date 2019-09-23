Hayat Dara Antik Kentinde tarihi surlar gün yüzüne çıkarılıyor
KÜLTÜR SANAT

Dara Antik Kenti nerede?

Dara Antik Kenti'nde tarihi surlar gün yüzüne çıkarılıyor

Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan açık hava müzesi görünümündeki tarihi Dara Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında, surların gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılması hedefleniyor.

Haber Merkezi IHA
Dara Antik Kenti
Dara Antik Kenti

Mardin’de 6’ncı yüzyıldan kalan 1985 yılından bu yana süren kazı çalışmaları ile gün yüzüne çıkarılan tarihi Dara Antik Kenti'nde köy evleri arasında kalan sur duvarlarının bulunduğu alanda kazı çalışmaları hızla ilerliyor.

Kazı çalışmaları hızla sürerken Mardin’in tarihi dokusunu ziyaret eden turistler de bin 500 yıllık tarihi kenti yakından görme imkanı buluyor.

Turizme kazandırılmaya devam ediyor

Kazı çalışması ile ilgili konuşan Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, Dara Antik Kenti'nin MS 6’ncı yüzyılın başlarında 507-517 yıllarında Romalıların Sasanilere karşı kullandığı garnizon kenti olarak inşa edildiğini söyledi.

Erdoğan, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Sur sisteminin bulunduğu alandayız. Yaklaşık 4 kilometrelik sur sistemi ile şehir koruma altına alınmış. Sarnıçları büyük idari yapıları, günümüze gelmiş köy evlerinin altında kalmış onlarca Roma dönemine ait yapıların gün yüzüne çıkarılma çalışmalarını sürdürüyoruz. Şu an sur sistemi üzerinde çalışıyoruz. Surlar açığa çıkarılmayı kendi dönemindeki hali ile restore etme çalışması yapılıyor.
  • Bölgede kazı çalışmaları 1985’li yıllardan bu yana devam ediyor. Şimdi şehrin agora kısmı ve sur sisteminde kazı çalışmaları yapılıyor. Şimdide sur sistemi gün yüzüne çıkarılıyor. 20 yıllık bir çalışma daha olacağını ön görüyoruz. Bir yandan tarih gün yüzüne çıkarılıyor restore ediliyor korunuyor ve turizme kazandırılmaya devam ediyor.”

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