Dergiciler bu okulda buluşuyor

Dijital Jenerasyon Derneği tarafından düzenlenen etkinlikle, düşünen, araştırma yapan, araştırma bulgularını harmanlayarak yeni değerler üreten bir neslin yetişmesine katkı sağlamak hedefleniyor. Eğitimlere katılmaya hak kazananlar, dört ay boyunca çevrim içi düzenlenecek 192 saatlik eğitimden geçtikten sonra kendi dergilerini yayımlayacak. Bugüne kadar verilen eğitimlerde 293 genç, editör unvanı kazandı, 725 dijital dergi ise okura sunuldu. Dijital ortamda verilecek eğitimlerle yeni editör ve genel yayın yönetmenlerini kültür camiasına kazandırmak isteyen projeye, “dergicilikokulu.com” adresinden ücretsiz başvuru yapılabilecek.