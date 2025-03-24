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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İstanbul'da teravih namazı kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İstanbul'da teravih namazı kıldırdı

08:5424/03/2025, Pazartesi
AA
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ramazan ayı boyunca farklı illerde vatandaşlarla bir araya geldi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ramazan ayı boyunca farklı illerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Beykoz'daki Ortaçeşme Merkez Camisi'nde teravih namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Beykoz'daki Ortaçeşme Merkez Camisi'nde teravih namazı kıldıran Erbaş, cemaate hitap etti.

Erbaş, Allah'ın mağfiretinin, rahmetinin ve merhametinin çok geniş olduğunu belirtti. Ramazan ayının, Kur'an, bereket, hayır ve hasenat, zekat, fitre, fidye ve oruç ayı olduğunu aktaran Erbaş, "Oruçlarımızla Cenab-ı Hakk'tan bizleri her türlü kötülüklerden, şerlerden korumasını istedik. Onun için oruç tuttuk." ifadelerini kullandı.

Orucun hikmetini Allah'ın "Ey iman edenler, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı. Umulur ki korunursunuz." ayeti ile buyurduğunu dile getiren Erbaş, insanların oruçla mükellef kılınmasının hikmetinin korunmak olduğunu sözlerine ekledi.




#Beykoz
#Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
#Ortaçeşme Merkez Camii
#teravih namazı

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