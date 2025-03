Çok flu bir zaman ve zeminde yaşıyoruz. Her şeyin başında ben hep şunu söylüyorum: Müslümanları dövmememiz gerekiyor. Müslümanlara sürekli negatif yanlarını aktarmamız gerekiyor. Şunu söylememiz gerekiyor: “Biz Müslümanlar şu, şu, şu, şu şeylere dikkat ediyoruz. Fakat önümüzdeki yüzyıl kurulurken, -bugün önümüzdeki yüzyılı kuruyoruz- bazı şeyler değişti. Hatta şunu bile söyleyebiliriz, veri ile alakalı; acaba mahrem bir veri kaldı mı? Yani benim hangi siteye girdiğim, hangi siteden çıktığım, nereden neyi almak istediğim, neyi konuştuğumla alakalı zaten büyük problemler var. Şimdi bunları masaya yatıracak olursak biz Müslümanlar dünyanın en iyi topluluğuyuz. Mahremiyetini koruma açısından. Buna eyvallah. Fakat bizim şöyle bir meselemiz var. Geriye dönük okuruz biz her şeyi. Yani “ilk nesil” dediğimiz, “Muhammed Mustafa (SAV)’in arkadaşları ve ondan sonraki nesil, ondan sonraki nesil… Nasıl algıladılar durumu? Yani kavramlara nasıl baktılar? “Haya” kavramına nasıl baktılar? “Edep” kavramına, “mahremiyet” kavramına nasıl baktılar dediğimizde orada çok büyük bir ye’se kapılıyoruz. Çünkü bizim onlarla kendimizi kıyasladığımızda durumumuz vahim. Şimdi o yüzden ben, siz konuyu getirdiğinizde defalarca; “öyle mi olsa, o mu konuşsa, bu mu konuşsa” diye aklımdan geçirirken hep korktuğum şey şuydu: İnsanlara ulaşılamaz bir resim çizip bu konuyu hayatın tamamen dışına itmekten uzak durmak. Yani bir şeyi konuşurken önce düşündüğümüz şey şudur bizim: -Allah razı olsun Fıkıh Usulü hocalarımız bize öğretti- “Neyi anlatmadığını anlat onlara.” Şunu söylemiyoruz; biz şimdi bugün Resulullah (SAV), onu görenler yani onun arkadaşları, onları görenler ve onları görenler gibi bir çağda yaşamıyoruz…

Sayıya takılmamayı öğrenmek zorundayız. 2009 yılından beri sosyal medyadayım. Zuckerberg Türkiye'ye girdi, ben oradaydım. Twitter Türkiye'ye erişime açıldı, ben oradaydım. Bu tecrübeyle birlikte söylüyorum. Herkesin pik yaptığı bir nokta ve düşüşe geçtiği bir nokta vardır. Herkes en nihayet kitlesine ulaşır. Burada şunu demem gerekiyor: “Kitlemi es geçerek... Benden mahremiyetimi, saçma cümleler kurmamı bekleyen o kitleye yürüyecek miyim, yürümeyecek miyim?” Her şey orada bitiyor. Şimdi sürekli bir şekilde içerik üretici arkadaşlar arasında şu konuşulur. “Sayfam yükselmiyor, ne yapabilirim?” Yükseltmeyeceksin. Sayfanı saçmalamayı göze alarak yükseltmeyeceksin. Sürekli bu konuşuluyor: “Bin kişiye konuşuyoruz.” Bin kişiyi hayatında ne zaman görüp topladığında konuştun? Mümkün değil. Bin kişiye konuşmak. Ama burada Ersin Bey, arkadaşlar anlıyorum. Ben hep iletişimin içinde olmak istedim. Yani Ayşe Böhürler'i ilk gördüğüm günden itibaren ben iletişimin içinde olmak istiyordum. O günden beri ben kameranın önünde olmak istiyordum. Bununla beraber söylüyorum: Ben pik noktama ulaştım. Bitti benim için. Ben kitlemi buldum. Ben okur kitlemi buldum. Ben seven kitlemi buldum. Sevilmeme cesaretini edinmem. Bazı insanların beni sevmeyeceğini, beni eleştireceğini kabullenmem ve kitleme içerik üretmem gerekiyor.

Bu şahsi tekamülle birlikte gelen bir şey. Yani herkes beni sevemez. Bu kadar basit. Ben herkesi mutlu edemem. Türkiye'deki X, Y, Z siyasi kültürel görüşteki insanları değil. Ben Müslümanların hepsini de sevindiremem. Hikmetin her yanına ben taalluk edemem. Ben bir şey söyleyeceğim. Siz bir şey söyleyeceksiniz. Ayşe, Fatma, Hatice, Ali, Veli, Ahmet, Mehmet. Herkes bir yanına söyleyecek ve hikmete, hakikate hep birlikte varacağız. Tıpkı Ashab-ı Kiram gibi. Orada arkadaşlarımın aceleciliğini görüyorum ve bana “büyümüyor sayfan '' falan deyince ''çünkü büyümek istemiyorum.'' diyorum. Yani bütün çevrilecek oyunları biliyorum. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum, hepimiz biliyoruz. Alacak makinelerin parasını biliyoruz. Konuşulacak içeriklerin... Yani ben biliyorum. Hangisi en çok? Yani eşimle ilgili nokta kadar bir şey yazdığım zaman üç katına, beş katına, on katına, yüz katına çıkıyor. Ben bunu bilmiyor muyum? Ama orada bir fayda veya bir çıkarım görmüyorsam ben bu bilgiyi niye paylaşayım?

Kişisel mahremiyet, aile mahremiyeti bunları konuşuyoruz. Tartışıyoruz. Mesela evin, ortamın, yaşam alanının mahremiyeti de var. Bu da çok fazla ihlal edilmeye başlandı. Ve dindar insanlar, mütedeyyin insanlar sözüm yanlış anlaşılmasın, videoda hanımefendi kolunu göstermiyor. Mütesettir olduğunu çok net görüyoruz ama evinin her köşesini paylaşıyor, her eşyasını paylaşıyor. İnce detayına kadar…

Orada yapay zeka samimiyetine benzer bir şey. Ben yapay zeka ile çok uzun zamandır konuşuyorum. Artık benim gibi konuşmaya başladı. Benim cümlelerime cevap vermeye başladı. Fakat her zaman zihnimin arka planında şu oluyor. Diyorum ki; “GPT, senden hala şüphelenmeye devam ediyorum. Verileri nereye sattığını merak ediyorum. Benim bu konuştuklarımda ne yaptığını merak ediyorum.” O da “seni anlıyorum Merve Safa” diye terapistim gibi konuşuyor benimle. Yani orada GBT'ymişçesine bir samimiyet değil. “Seni anlıyorum, senin hissiyatını anlıyorum, duygularını anlıyorum.” Böyle motamot cümlelerle değil. İnsanlar samimi olduğunuzu anlarlar. Bunu anlaştırmaya çalışmamanız kâfi. Samimi olmak için ne yapmam gerekir? Samimi olduğunuzu anlaştırmaya çalışmamanız gerekir. Gerçekten samimi olmanız gerekir. Her şeyi bıraktığım zaman ve her şeyden yorulduğum zaman kendime söylediğim şey bu benim. “Ol.” Başka yapabileceğin hiçbir şey yok.

Kesinlikle. Şu cümleyi insanların zihnine yerleştirmemiz gerekiyor: Ben tek başımayken, elimde bir telefon varken, önümde bir ekran varken nasıl yargılanacaksam camideki tavırlarım da o şekilde yargılanacak. Bunun ikisinin arasında bir fark yok. Bunu isterseniz tam tersi kurayım daha iyi anlaşılsın. Camiye girip çıktığımda Allah beni görüyor. Ben internetin başındayken de Allah beni görüyor. Orada söylediğim her kelimeden, her cümleden sorumluyum. Benim çok tazyikat altında olduğum dönemlerde kendi kendime telkin ettiğim bir cümle vardır: “Bir müstear ismin. Kim olduğu belli olmayan bir resmin, gerçek olmayan bir şahsın söylediği cümleleri dikkate alamayız.” Bu sefer kendimize çok yükleniriz. Şöyle gibi düşünün, gaipten bir ses geliyor ve size bir şeyler söylüyor. Ama ben seni nasıl dikkate alabilirim ki senin kaynağını bilmiyorum. Diyelim ki bunun bir cin olduğunu düşünelim, ona ne deriz? “Esteuzubillah. Senin kim olduğunu, senin iyi mi kötü mü olduğunu bilmiyorum. Defol git başımdan” deriz. Bir vesvese gelse içimizden... Ben buna benzetiyorum biraz bunu. Yani bu çok mühim. Biz oradayken yaptığımız her şeyden sorumluyuz. Bir de biz bunu şimdi hep, kendini geliştirmek isteyen insanlara doğru konuşuyoruz. Tam tersten de konuşalım. Yani kendini geliştirmek isterken aşırı zayıf hale de getirmeyelim kendimizi. Bu tür insanlara karşı da dik durmalıyız. Bir dakika, sen kim olarak konuşuyorsun? Bir şahıs, bir TC kimlik numarasının arkasından benimle konuşma cesaretin var mı? Var! Tamam, o zaman konuşalım. Fikirlerimizi devam ettirelim. Ama bir küfürle, bir kalıpla, bir tabirle bana yaklaşıyorsan, ortada fikir yok, seninle konuşamam. Orada da hem karşı tarafa sınırlarımızı çok güzel çizelim, hem de Allah'ın bizi her an gördüğünün farkında olalım.