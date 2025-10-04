Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Doğa koruma uzmanları geliyor

Doğa koruma uzmanları geliyor

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:004/10/2025, Cumartesi
G: 4/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Doğa koruma alanlarında ve milli parklarda profesyonel personele duyulan ihtiyacı karşılamak için yeni bir düzenleme hazırlığı yapılıyor.

Meclis’e sunulacak kanun teklifiyle, Orman ve Doğa Koruma alanında görev alacak “doğa koruma uzmanı” statüsü oluşturulacak. Teklifle birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları daha net belirlenecek, işlevselliği artırılacak. Böylece kültür ve tabiat varlıklarının korunması, uzmanlık alanlarından gelen profesyonel kadrolara emanet edilecek. Mevcut orman koruma memurlarının statüsü yasayla yeniden tanımlanacak. Yerine, doğa koruma uzmanı unvanıyla, kapsamlı görev alanlarına sahip, özel eğitimden geçen ekipler görev yapacak. Bu ekipler ekoloji, botanik, zooloji, ormancılık, çevre mühendisliği gibi bilim dallarından uzmanlardan oluşacak. Ayrıca orman ve tabiat alanlarına ilişkin diğer uzmanlık bölümlerinden yetişmiş personel de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilecek.



#doğa
#aktüel
#hayat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB öğretmen atama takvimi 2025: AGS puanı ile 10 bin öğretmen ataması başvuruları başladı mı? İşte atama süreci son gelişmeler