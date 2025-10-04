Doğa koruma uzmanları geliyor

Meclis’e sunulacak kanun teklifiyle, Orman ve Doğa Koruma alanında görev alacak “doğa koruma uzmanı” statüsü oluşturulacak. Teklifle birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları daha net belirlenecek, işlevselliği artırılacak. Böylece kültür ve tabiat varlıklarının korunması, uzmanlık alanlarından gelen profesyonel kadrolara emanet edilecek. Mevcut orman koruma memurlarının statüsü yasayla yeniden tanımlanacak. Yerine, doğa koruma uzmanı unvanıyla, kapsamlı görev alanlarına sahip, özel eğitimden geçen ekipler görev yapacak. Bu ekipler ekoloji, botanik, zooloji, ormancılık, çevre mühendisliği gibi bilim dallarından uzmanlardan oluşacak. Ayrıca orman ve tabiat alanlarına ilişkin diğer uzmanlık bölümlerinden yetişmiş personel de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilecek.