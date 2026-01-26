Doktorlar kulak tıkanıklığı sandı, gerçek bambaşka çıktı: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İngiltere’nin Bournemouth kentinde yaşayan Anne Louise, 2024 yılınının Ocak ayında 8 yaşındaki oğlu Thomas'ın konuşmasında yavaşlama fark ederek onu hastaneye götürdü. Thomas'ın işitme sorunları nedeniyle kulağının tıkandığından şüphelenen doktorlar, çocuğun kulağını temizledi. Ancak annesi, durumda hiçbir değişiklik olmadığını söyledi.

SAĞ ELİ TİTREMEYE BAŞLADI

Aradan 3 hafta sonra Thomas’ın oyuncaklarıyla oynarken sağ elinin titremeye başladığını söyleyen anne, acil sağlık ekiplerine verdi. Hastanede yapılan MR ve ileri tetkikler sonucunda, Thomas’ın beyninin birçok bölgesine yayılmış agresif ve kötü huylu tümörler olduğu ortaya çıktı.

DOKTOR ÇOK NETTİ: EN FAZLA BİR YILI VAR DEDİ"

Teşhis haberini aldıkları anı anlatan Louise, “Doktor çok netti. ‘Thomas’ın en fazla bir yılı var’ dedi. Bunu duymaya asla hazır olamazsınız. Biz sadece onu bir gün, hatta bir saat daha hayatta tutmak istedik” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, tümörün konumu nedeniyle ameliyatın mümkün olmadığını, biyopsinin de tedavi seçeneklerini değiştirmediğini belirtti. Thomas’a altı hafta boyunca Londra’da radyoterapi uygulandı. Hastalığın ilerlemesiyle yemek yiyemez hale gelen küçük çocuk, beslenme tüpü kullanmaya başladı. Buna rağmen annesi, “Tümörüyle ilgili hiç soru sormadı. Söylediklerimizi olduğu gibi kabul etti” diye konuştu.





BEYİN SAPINA KADAR YAYILDIĞI TESPİT EDİLDİ

12 Eylül 2024’te yapılan MR’da tümörün omuriliğe ve beyin sapına yayıldığı belirlendi. Hastane, tedavinin durdurulacağını açıkladı. Thomas dokuz hafta sonra, hayatını kaybetti.

Uzmanlara göre, Thomas’a teşhis konulan diffüz orta hat glioması her yıl İngiltere’de yaklaşık 40 çocuğu etkiliyor ve hastaların yalnızca yüzde 10’u iki yıldan fazla yaşayabiliyor. Beyin tümörleri, çocuklarda ve 40 yaş altındaki bireylerde kanser kaynaklı ölümlerin başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Thomas’ın annesi Louise, süreci “bir anne için tarif edilemez bir yıkım” sözleriyle anlattı.







