Don Kişot’un İstanbul maceraları belgesel olacak

İrisanka Productions tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen “Esaretten Doğan Şövalye-Don Kişot” belgesel film projesinin çekimleri yarın başlıyor. Filmin tanıtım toplantısında konuşan yönetmen Mehmet Gün, yaklaşık 20 yıl önce Mimar Sinan ile ilgili belgesel çekimi sırasında fikrin ortaya çıktığını söyledi. Cervantes üzerine araştırmalar yapan akademisyen Nesrin Karavar ile projeyi oluşturduklarını aktaran Gün, “Çekimler için Cervantes'in eserlerinde bahsettiği yerlere gideceğiz. Ayrıca İstanbul Cervantes Enstitüsü yetkilileriyle ve akademisyenlerle de röportajlar yapacağız” dedi. 45 dakika olarak planlanan belgeselin, Cervantes'in doğum günü 23 Nisan’da İspanya'da gösterilmesi hedefleniyor.