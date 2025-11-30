Dünyada 30 yılın en iyi İllüstrasyon ve Gastronomi tarihi kitabı ödülü Türkiye’ye layık görüldü

Karatay Yayınları tarafından Türkiye’de yayımlanan Ulaş Tekerkaya imzalı Boncuklu Höyük ve Çatalhöyük: 10 bin Yıllık Mutfak Kültürü adlı eser, Gourmand Awards tarafından Dünyanın En İyi İllüstrasyon Kitabı ve Dünyanın En İyi Gastronomi Tarihi Kitabı ödüllerine layık görüldü. Böylece kitap, son 30 yılın en başarılı çalışmaları arasında gösterildi.
Gourmand Awards’ın kurucusu Edouard Cointreau, duyuruyu yaparken eserin derinliği ve kültürel önemi nedeniyle özel olarak övgüde bulundu.
“Boncuklu Höyük ve Çatalhöyük: 10.000 Yıllık Mutfak Kültürü adlı bu çığır açan çalışma ile insanlığın en eski yerleşimlerinden birinin gastronomik mirasını yeniden canlandırıyorsunuz. Titiz araştırmalarınız ve olağanüstü özverinizle antik Anadolu’nun tatlarını, ritüellerini ve hikâyelerini gün yüzüne çıkararak Neolitik dönemin mutfak kültürüne ışık tuttunuz. Arkeolojiyi yemek sanatıyla buluşturan bu eser, kültürel hafızaya güçlü bir saygı duruşu ve gastronomi tarihine değerli bir armağandır.”
1995 yılından bu yana 200’den fazla ülkenin katıldığı Gourmand Awards, yemek ve içecek kültürüne ilişkin yayınları değerlendiren tek uluslararası yarışma olma özelliğini taşıyor. Katılımın ücretsiz olduğu yarışma tüm dillere açık. Her yıl gastronomi açısından önemli bir şehirde düzenlenen etkinlik, diplomasi, yayıncılık, kültür ve gastronomi dünyasından önde gelen isimleri bir araya getiriyor.
Bu yıl Riyad’da gerçekleştirilen törende 96 ülkeden katılımcılar yer aldı. Suudi Arabistan, son yıllarda gastronomi kültürü açısından önemli bir merkez hâline gelmiş durumda.
Gourmand Awards’ın bir sonraki uluslararası buluşması, tüm ödül sahiplerinin onurlandırılacağı Village International de la Gastronomie kapsamında Eylül 2026’da Paris’te düzenlenecek.