Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Tiyatro kazısından bebek iskeleti çıktı
AKTÜEL

Düzce haberleri: Tiyatro kazısından bebek iskeleti çıktı​

Tiyatro kazısından bebek iskeleti çıktı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Batı Karadeniz’in Efes’i Konuralp Antik Tiyatro’da devam eden kazılar esnasında bulunan bebek iskeleti ve su arkının tiyatronun gizemli tarihini bir kez daha ön plana çıkardığını kaydetti.

Haber Merkezi İHA
Çalışmalar sırasında bulunan bebek kemikleri koruma altına alındı.
Çalışmalar sırasında bulunan bebek kemikleri koruma altına alındı.

Tarihi milattan önce üçüncü yüzyıla kadar dayanan Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kenti bölgesinde kazı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Antik Tiyatro’da titizlikle devam eden kazı çalışmalarında yeni bölümler de ortaya çıkmaya başladı. Kazı alanında incelemelerde bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ortaya çıkarılan keşiflerin heyecan verici olduğunu kaydetti. Kazı ekipleri, çalışmalar sırasında çocuk mezarı buldular ve bebek kemiklerini koruma altına aldılar. Kemiklerin hangi döneme ait olduğuna dair incelemelerin ardından tiyatro içindeki bebek mezarının gizemi de aydınlatılacak.

Her eve balık girsin dediler: Hamsinin kilosunu 3 liraya düşürdüler
HAYAT
Her eve balık girsin dediler: Hamsinin kilosunu 3 liraya düşürdüler

Toprak kaldırılınca su arkı ortaya çıkacak

Düzce Belediyesi’ne ait kazı ekibi kaldırılan toprağın ardından bir heykel kaidesini de ortaya çıkardı. Bronz bir heykel olduğunu düşünen Arkeologlar, heykelin Paganlıktan Hristiyanlığa geçiş döneminde yok edilmiş olabileceğini ifade ettiler. Her geçen gün yeni bir keşfe şahit olunan Konuralp Antik Tiyatro’da su arkının da başlangıç noktası bulundu. Toprağın kaldırılmasının ardından su arkının tüm ihtişamıyla gözler önüne sergileneceği kaydedildi.

Batı Karadeniz’in tek antik kenti

Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kent Tiyatro alanında yapılan kazı çalışmalarını inceleyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Düzce ve Türkiye’nin uzak tarihi için önemli bir yere sahip olan Antik Tiyatro’da kazı çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Özlü, “Kazılarda büyük bir mesafe kat ettik. Yaptığımız son kazılarda bir çocuk iskeleti bulundu. Bir su arkına da rastladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Burasını Batı Karadeniz’in çok güzel bir antik kenti olarak ortaya çıkartacağız. Restore edeceğiz” şeklinde konuştu. Antik Tiyatro’nun sahne önündeki tarihi taşlar da kaldırılıp numaralandırılarak sahne önü kazı çalışmalarına hazırlanıyor.

Öğretmenliği bir kalemde sildi: Kendini dünyada 70 kişide bir görülen Rohhad hastalığı olan kızına adadı
HAYAT
Öğretmenliği bir kalemde sildi: Kendini dünyada 70 kişide bir görülen Rohhad hastalığı olan kızına adadı

Kopan parmağı acil müdahale ile yerine dikildi: Eski sağlığıma kavuşan hasta sağlık ekibine minnettar
HAYAT
Kopan parmağı acil müdahale ile yerine dikildi: Eski sağlığıma kavuşan hasta sağlık ekibine minnettar
Abone Ol Google News
Paşinyan umarım köpek gibi ölür!

'Paşinyan umarım köpek gibi ölür!'

Ağdam'ı tahliye eden Ermeniler ateş püskürdü.
Eşi için işkence odası yapmıştı

Eşi için işkence odası yapmıştı

Kan donduran olayda cani koca için istenen ceza belli oldu.
Bülent Arınç YİK üyeliğinden istifa etti

Siirtli kaşif uçan araba yaptı

Siirtli kaşif uçan araba yaptı

​İlk denemede uçan arabanın ismi 'Ayyıldız' oldu.

Araba fiyatına satılıyor

Araba fiyatına satılıyor

​Her biri servet değerinde.

Turist rehberi gibi muhtar

Turist rehberi gibi muhtar

​3 dil biliyor, 40 milletten 15 bin yabancıya hizmet ediyor.
Vazife addediyoruz

Vazife addediyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı.
Sonrasında<br>'eyvah' yetmez

Sonrasında
'eyvah' yetmez

​Kadına şiddet ile ilgili Bakan Soylu'dan önemli mesaj.
Cani koca eşi için işkence odası yapmıştı: Eşinin tırnaklarını kerpetenle çeken adam için istenen ceza belli oldu
Gündem

Cani koca eşi için işkence odası yapmıştı: Eşinin tırnaklarını kerpetenle çeken adam için istenen ceza belli oldu

Şanlıurfa'da, dini nikahlı eşi Suriye uyruklu Mırvet N.'yi evin çatısındaki barakada günlerce zincirle bağlayıp, kerpetenle tırnaklarını çekerek şiddet uygulayan İlyas Arık (28) hakkında, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs, cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 34 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Öğretmenliği bir kalemde sildi: Kendini dünyada 70 kişide bir görülen Rohhad hastalığı olan kızına adadı
Hayat

Öğretmenliği bir kalemde sildi: Kendini dünyada 70 kişide bir görülen Rohhad hastalığı olan kızına adadı

Uyku sırasında oksijen seviyesi düştüğü için makineye bağlı olarak uyuyan 9 yaşındaki Ela Naz Ateş’e dünyada 70 kişide görülen Rohhad sendromu teşhisi konuldu. Aynı zamanda ottoimmün ensefalit hastalığı bulunan Ela Naz yaşam mücadelesi verirken, kızına bakmak için işinden ayrılan İngilizce öğretmeni anne Nazlı Gacar, “Kızıma bakabilmek için öğretmenliğe devam edemedim. Annem, kira geliri ile bize destek oluyordu ancak ev depremde hasara uğradığı için kiracı çıktı ve o gelirimiz de elimizden gitti” dedi.

Galatasaray’da Falcao Rizespor maçında oynayacak mı?
Spor

Galatasaray’da Falcao Rizespor maçında oynayacak mı?

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun tedavisine devam edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.