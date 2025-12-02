Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Efruze Yeşilçam şarkılarıyla CSO’da

Efruze Yeşilçam şarkılarıyla CSO’da

04:002/12/2025, Salı
G: 2/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Efruze.
Efruze.

Türk Sanat Müziği alanındaki en iyi üstatlarla çalışarak bir araya getirdiği “Assolist” ve “Assolist II Meşk-i Müren” albümlerini dinleyiciye sunan Efruze, Yeşilçam şarkılarından oluşan repertuvarını 4 Aralık’ta CSO Ada Ankara’da seslendirecek. Türk Sanat Müziği’ni yeni nesle sevdirmek amacıyla yola çıkan Efruze, Yeşilçam Sineması’na esin kaynağı olan, herkesin ezbere bildiği şarkıları “Assolist” albümünde toplamıştı. Sanat Güneşi Zeki Müren’in yazdığı ve onun sesinden sevilen şarkıları ise ikinci albümü “Assolist II Meşki Müren” albümü ile dinleyicisiyle buluşturdu.



#Efruze
#Aktüel
#Hayat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Polis Akademisi 33. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlıyor, kılavuz yayınlandı mı? İşte son durum