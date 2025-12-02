Efruze Yeşilçam şarkılarıyla CSO’da

Türk Sanat Müziği alanındaki en iyi üstatlarla çalışarak bir araya getirdiği “Assolist” ve “Assolist II Meşk-i Müren” albümlerini dinleyiciye sunan Efruze, Yeşilçam şarkılarından oluşan repertuvarını 4 Aralık’ta CSO Ada Ankara’da seslendirecek. Türk Sanat Müziği’ni yeni nesle sevdirmek amacıyla yola çıkan Efruze, Yeşilçam Sineması’na esin kaynağı olan, herkesin ezbere bildiği şarkıları “Assolist” albümünde toplamıştı. Sanat Güneşi Zeki Müren’in yazdığı ve onun sesinden sevilen şarkıları ise ikinci albümü “Assolist II Meşki Müren” albümü ile dinleyicisiyle buluşturdu.