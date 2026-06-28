Eğitimde yapay zeka tehdidi

Sınavlarda kopya çekmek eski bir sorun olsa da yapay zekâ teknolojisinin giyilebilir cihazlara entegre edilmesi eğitim dünyasını benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya bıraktı. Özellikle akademik başarının ve sınav sonuçlarının toplumsal statüyü doğrudan belirlediği Doğu Asya ülkelerinde, yapay zekalı akıllı gözlüklerle kopya çeken öğrencilerin yakalanması eğitim otoritelerini alarma geçirdi. Her geçen güm daha erişilebilir ve fark edilmesi zor hale gelen bu cihazlar, geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini derinden sarsıyor.

SINAV PROSEDÜRLERİ GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Son dönemde Güney Kore'de iş başvurularında kritik rol oynayan bir İngilizce dil sınavında, iki adayın akıllı gözlük kullanarak kopya çektiği tespit edildi. Benzer şekilde Tayvan’da, ülkenin en prestijli tıp fakültelerinden birinin giriş sınavında bir öğrencinin gözlüğünün aşırı ısınması ve şüpheli hareketleri gözetmenlerin dikkatini çekti. Yapılan incelemede öğrencinin yapay zekâ destekli bir düzenek kullandığı ortaya çıktı. Bu vakaların ardından Güney Kore ve Tayvan'daki eğitim bakanlıkları sınav prosedürlerini yeniden gözden geçirmeye başladı. Yapay zekalı gözlüklerle kopya çekildiği durumlar Çin ve İngiltere’de de yaşandı.

BİLİMSEL OLARAK DA TEST EDİLDİ

Yapay zekalı gözlüklerin sınav ortamlarında ne kadar etkili olabileceğini görmek isteyen uzmanlar, bu teknolojinin gücünü bilimsel olarak da test etti. Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde yapılan bir deneyde, ticari olarak satılan bir yapay zekâ gözlüğü lisans düzeyindeki bir mühendislik sınavında denendi. Gözlük, sınav kağıdındaki soruları internete bağlı bir büyük dil modeline aktardı ve sistemin ürettiği yanıtları doğrudan kullanıcının lensine yansıttı. Yapay zekâ yardımıyla çözülen bu sınav, yüzün üzerindeki öğrencinin yer aldığı sınıfta en yüksek puanı alan ilk beş kâğıt arasına girmeyi başardı. Araştırmacılar, teknolojinin ulaştığı bu seviyenin ardından geleneksel sınav yöntemlerinin artık güvenli olmadığını vurguluyor. Eğitim bilimciler ise çözümün teknolojiyi tamamen yasaklamak olmadığını, aksine eğitim ve ölçme-değerlendirme yöntemlerinin yapay zekâ çağına uygun şekilde dönüştürülmesi gerektiğini savunuyor.







