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Hayat Ekmek teknesi 5 dakikada küle döndü
AKTÜEL

Ekmek teknesi 5 dakikada küle döndü

Antalya’da 5 dakika boş bırakarak komşusuna gittiği dükkanını döndüğünde küle dönmüş halde gördü. Bilinmeyen sebeple çıkan yangında koltuk döşeme dükkanı kullanılamaz hale geldi. Olay ile ilgili konuşan koltuk döşemecisi Halit Koç, “5 dakika içerisinde bu kadar alev alıp da burası yanamaz. Kasıtlı bu ama şüpheleneceğim kimse yok” dedi.

Haber Merkezi İHA
Ekmek teknesi 5 dakikada küle döndü​
Bilinmeyen sebeple çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi

Antalya'da işlettiği koltuk döşeme dükkanının karşısında bulunan komşusuna giden Halit Koç, 5 dakika sonra döndüğü dükkanını alevler içerisinde gördü. Koç, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken koltuk döşeme dükkanı ve yanında bulunan depo kullanılamaz hale geldi. Yangının dükkanın önünde bulunan koltukların alev alması sonucu meydana geldiği düşünülürken olayın kim veya kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor.

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DÜKKAN SAHİBİ KASITLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Yangında küle dönen koltuk döşemecisinin sahibi Halit Koç, “Ben karşı komşunun yanına gitmiştim. Dışarıda 2 tane koltuk vardı, yeni getirmiştik. 5 dakika arkadaşımın yanına gittim. Komşular yangın çıktı diye seslendi. En az 10 bin TL zararım var. Şüphelendiğim biri yok ama çocuklar yapmış olabilir veya bilmiyorum özellikle yakılmış. Başka türlü yanmaz bu. 5 dakika içerisinde bu kadar alev alıp da burası yanamaz. Kasıtlı bu ama şüpheleneceğim kimse yok. Gören duyan varsa Allah rızası için bildirsin” diye konuştu.

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