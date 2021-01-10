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En zengin koleksiyon

En zengin koleksiyon

IRCICA üç yılda bir düzenlediği uluslararası hat yarışmalarından 1986-2016 döneminde gerçekleşen ilk on yarışmanın ödüllü eserlerini bir albümde yayınladı. İlk defa yayınlanan bu koleksiyon her yarışmada binlerce çalışma arasından seçilen, çeşitli yazı stili dallarındaki en başarılı eserlerden oluşuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
IRCICA tüm dünyada klasik İslam sanatlarından hüsn-i hattın tanıtılması ve kültürel miras olarak korunması gayesiyle 1986 yılından itibaren uluslararası hat yarışmaları tertip ediyor.
IRCICA tüm dünyada klasik İslam sanatlarından hüsn-i hattın tanıtılması ve kültürel miras olarak korunması gayesiyle 1986 yılından itibaren uluslararası hat yarışmaları tertip ediyor.

R. RUVEYDA OKUMUŞ

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın alt kuruluşu olarak kültür çalışmalarına odaklanan IRCICA (İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi) 1980’li yıllardan bugüne İslam kültür ve medeniyet mirasının önemli unsurlarından hat sanatının dünyaya tanıtılması ve gelişme kaydetmesi için büyük çaba sarfediyor. Bu amaçla uluslararası hat yarışmaları, sergiler ve paneller düzenleyip ve prestij kitaplar hazırlanıyor. Pandemi döneminde de bu çalışmalara ara verilmeden devam edildi birbirinden değerli kitaplar okuruyla buluştu. İşte bu kitaplardan birisi de IRCICA Hat Yarışmaları Ödül Alan Eserler kitabı.

511 HATTATA BİN 29 ÖDÜL

Bilindiği gibi IRCICA tüm dünyada klasik İslam sanatlarından hüsn-i hattın tanıtılması ve kültürel miras olarak korunması gayesiyle 1986 yılından itibaren uluslararası hat yarışmaları tertip ediyor. IRCICA’nın düzenlediği Uluslararası Hat Yarışmaları dünyanın dört bir yanından yüksek nitelikli sanat eserlerinin üretilmesini ve bir merkezde toplanmasını sağladı. Ayrıca bu yarışmalar tüm dünyada çok sayıda hattatın profesyonel kariyerine olumlu katkısı da oldu. 1986-2016 yıllarını kapsayan ilk on yarışmada 46 ülkeden toplam 511 hattata bin 29 ödül verildiğini hatırlatalım.

ÖDÜLLÜ ESERLER ALBÜMÜ

Hat sanatının Hamit Aytaç, Şeyh Hamdullah, Hafız Osman gibi tanınmış bir ustası veya hamisi adına her üç yılda bir IRCICA tarafından düzenlenen bu yarışmalarda kazanan ödüllü eserler nihayet bir albümde toplandı. Halit Eren’in direktörlüğünde hazırlanan ve IRCICA Hat Yarışmaları Ödül Alan Eserler (1986-2016) başlığıyla yayınlanan bu prestij kitap, her yarışmada binlerce çalışma arasından seçilen, çeşitli yazı stillerindeki en başarılı eserlerden oluşuyor. Lüks deri cilt kaplı ve arşiv kâğıt üzerine basılı büyük boy 567 sayfa albümde, her dalda ilk üç ödülden birini almış olan 140 hattata ait toplam 235 hat eseri yer alıyor. Her yarışmadan sonra özenle tezhiplenen hat eserleri albümde görsel bir zenginlik sunmaktadır. Ödül kazanan hat eserlerinin orijinal metinleri Türkçe, Arapça, İngilizce ve Fransızca olmak üzere dört dilde hazırlanmıştır. Aynı şekilde ödül kazanan hattatların özgeçmişleri ile aldıkları ödüllere dair bilgiler de yine bu dört dilde okuyucuya sunulmuştur. Bu yarışmalarda ödüllendirilmiş hat sanatı çalışmalarının tümünü kayda geçirmek amacıyla, mansiyon ve teşvik ödülü almış yüzlerce eser de albüme dahil edilmiştir.

Zengin bir koleksiyon

  • Uluslararası hat yarışmalarının ilk otuz yılının sonuçlarının derlendiği bu albüm, yarışmaya katılan hattatların sayısı, temsil ettikleri ülkeler ve aldıkları ödüller hakkında istatiksel bilgiler de verilmektedir. Albümde sülüs, celi sülüs, nesih, divani, celi divani, talik, nestalik, celi talik, kufi, rika, mağribi, muhakkak, icaze, hürde talik, reyhani ve şikeste tarzlarında yazılmış eserler bulunmaktadır. Yarışmada yer alan bu 17 farklı yazı türü içinde en çok celi sülüs, sülüs ve nesih yazılar ödül almıştır. 46 ülkeden hattatın katıldığı yarışmalarda en çok ödül alan ilk beş ülke Irak, Suriye, Türkiye, İran ve Mısır’dır. Bu prestij albüm, hüsn-i hat sanatında mükemmellik arayışına adanmış kurumsal gayretin semeresini temsil etmektedir. Belge değeri taşıyan bu eserin kütüphanelere ve koleksiyonlara zenginlik katacağı şüphesizdir.
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