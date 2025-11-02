Yeni Şafak
Engin Çağlar hayatını kaybetti

04:002/11/2025, Pazar
G: 2/11/2025, Pazar
Engin Çağlar.
Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar, İstanbul’da yolun karşısına geçerken bir motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 85 yaşındaki Çağlar bugün toprağa verilecek.

Kınalı Yapıncak, Feride, Makber ve Rüyalar Gerçek Olsa gibi unutulmaz birçok Yeşilçam filminde başrol oynayan Engin Çağlar, 85 yaşında vefat etti. Şişli'de motosikletin çarptığı Engin Çağlar olarak bilinen oyuncu Ali Çağlan Övet, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, önceki akşam saatlerinde Abide-i Hürriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Övet'e, B.O'nun (21) kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle Övet yere düşerken, savrulan motosiklet de U.D yönetimindeki 34 TAZ 10 plakalı ticari taksiye vurdu. Kazada baş ve ayak kısmından yaralanan Övet, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü B.O ise olay yerinde ayakta tedavi edildi. Övet, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü B.O da polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, yolun karşısına geçmeye çalışan Övet'e, caddede ilerleyen motosikletin çarpması ve Övet'in yere düşmesi yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşıldı. Sanatçının naaşı, bugün öğle vaktinde Şişli Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda

toprağa verilecek.



