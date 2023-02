Enkaz altındakilere teknoloji ses verdi

Geçtiğimiz hafta hepimiz yaşlı gözlerle enkaz altından gelecek güzel haberlere kilitlendik. Depremin on birinci gününe kadar da o güzel haberler hiç eksik olmadı. Bu haberi yazarken de hala o güzel haberler gelmeye devam ediyor. Duamız sizler de bu haberi okurken hala enkaz altından iyi haberler almamız. Zira geçen hafta “Enkaz altından bir can daha çıkarıldı” anonsuyla her seferinde kalbimizden binlerce sevinç kuşu havalandı. Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye çavuşu İbrahim Mucuk, “Kurtarma yaparken duygulanmamak mümkün değil” diyor ve ekliyor: “Kurtulan herkesin ortak dileği bir yudum su öncelikle.”