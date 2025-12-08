Ensar Vakfı 12. Büyük Türkiye Buluşması'nda Dr. Şener Ağaç'tan önemli mesajlar: '46 yıldır ulvi gayelerle yola çıkıyoruz'

"46 yıldır ulvi gayelerle yola çıkıyoruz"

Ensar Vakfı’nın 46 yıldır toplumun farklı kesimlerine hitap eden önemli çalışmalara imza attığını vurgulayan Dr. Şener Ağaç, vakfın eğitim, kültür ve sosyal hizmetler alanındaki faaliyetlerini sürekli olarak güncellediğini belirtti. "Günümüzün meseleleri ve ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetlerimizi genişletiyoruz" diyen Ağaç, vakfın ideal ve gayelerine sadık kalarak, insanlığa ve ümmete hizmet etmeye devam ettiğini ifade etti.





Gazze’deki soykırım ve dünya düzenine eleştiriler

Dr. Ağaç, konuşmasında özellikle Gazze’deki soykırıma dikkat çekerek, dünya düzeninin adaletsizliğine vurgu yaptı. "Bu dünya düzeni değişmeli," diyerek tüm vicdan sahiplerinin bu değişim için mücadele etmesi gerektiğinin altını çizdi. Filistin, Doğu Türkistan, Suriye ve Sudan, Türkiye gibi bölgelerin Ensar Vakfı için "bizim davamızdır" mesajını veren Ağaç, vakfın tüm faaliyetlerinde bu küresel sorumluluğu gözetmek gerektiğini belirtti.





Bağımlılıkla mücadele ve toplumsal sorumluluk

Bağımlılıkların gençler ve toplum için büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Ağaç, sigara, alkol, madde, kumar ve ekran bağımlılıklarının hızla arttığını ifade etti. "Bağımlılıklar, toplumumuzu kanser gibi sarıyor" diyen Ağaç, özellikle gençler arasında bu bağımlılıkların önlenmesi için sivil toplumun sorumluluk taşıması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, devlet ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle bağımlılık karşıtı bir seferberlik başlatılmasının önemini dile getirdi.





İmam Hatip okullarının durumu ve geleceği

İmam Hatip okulları, Türk milletinin manevi değerlerini ve kültürel mirasını genç nesillere aktarmada önemli bir rol oynamaktadır. Bu okullar, sadece akademik başarıyı hedeflemekle kalmayıp, aynı zamanda ahlaki ve insani değerler doğrultusunda bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Dinî, kültürel ve sosyal öğretileriyle öğrencilerine hem bilimsel hem de manevi bir perspektif kazandırarak, topluma faydalı bireyler yetiştiren örnek eğitim kurumlarıdır.

Ensar Vakfı'nın Yaptığı Çalışmalar ve Geleceğe Yatırım





Vakfın gerçekleştirdiği projelere de değinen Dr. Şener Ağaç, Ensar Vakfı'nın eğitim, burs, kültür ve sanat alanlarında büyük yatırımlar yaptığını açıkladı. Özellikle din eğitimi ve öğretmen yetiştirme alanındaki projelerinin önemini vurgulayan Ağaç, “Dünyada Okullarda Din Eğitimi” projesinin tamamlandığını ve 100 ülkenin eğitim sistemlerini incelediklerini belirtti. Ayrıca, Ensar Vakfı Yurtları'nın sayısının arttığını ve yeni yatırımların yapıldığını kaydetti.





Gençlik çalışmaları: Geleceğe yatırım

Dr. Şener Ağaç, Ensar Vakfı’nın gençlik teşkilatının çalışmalarına da değindi. GençEnsar projesi kapsamında, İmam Hatip Liseli öğrencilere yönelik düzenledikleri "Cevher Projesi"nin başarıyla devam ettiğini belirten Ağaç, üniversite kampüslerinde de gençlere yönelik sosyal etkinlikler ve projeler ürettiklerini ifade etti. Ayrıca, "Sana Emanet" bilgi yarışmasının yedincisini düzenleyeceklerini açıklayarak, bu yarışmanın öğrencilerin din eğitimi konusundaki bilgi düzeyini artırmayı hedeflediğini belirtti.





Yeni yatırımlar ve geleceğe yönelik projeler

Ensar Vakfı'nın son yıllarda gerçekleştirdiği inşaat projeleri de dikkat çekiyor. Ankara Kız Öğrenci Yurdunun tamamlanmasının ardından, Amerika’daki Turken Vakfı için inşa edilen merkez de faaliyete geçti. Ayrıca, Balıkesir Erdek’teki Kur’an talebeleri için yapılan yurt inşaatı da sürüyor. Tüm bu projeler, vakfın geleceğe olan yatırımının bir parçası olarak büyük önem taşıyor.





