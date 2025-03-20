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Ercan Saatçi'nin gözaltı kararıyla ilgili şaşırtan iddia: 30 milyon liralık üç ihale

Ercan Saatçi'nin gözaltı kararıyla ilgili şaşırtan iddia: 30 milyon liralık üç ihale

Pınar Albayrak
15:5820/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ercan Saatçi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ercan Saatçi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan 99 şüpheliden biri de sanat dünyasında İzel-Çelik-Ercan grubuyla tanınan şarkıcı Ercan Saatçi. Saatçi'nin neden gözaltına alındığı merak konusu oldu. Ünlü ismin, 2020 yılında sadece üç ihale için 30 milyon 655 bin lira aldığı iddia edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından hakkında gözaltı kararı verilen 99 şüpheliden biri de sanat dünyasının yakından tanınan ismi Ercan Saatçi oldu.


Ercan Saatçi'nin neden gözaltına alındığı sosyal medyada merak konusu olurken, Patronlar Dünyası'nın haberine göre kendisinin ortağı olduğu Bahçeşehir merkezli Saatçi Ajans Eğitim Reklam ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş.'nin, İBB'den 2020 yılında toplamda 30 milyon 655 bin liralık üç ihale aldığı ortaya çıktı.


Ercan Saatçi'nin ortağı olduğu şirketin İBB iştiraklerinden Kültür A.Ş.'den aldığı iddia edilen ihaleler şunlar:

-Organizasyon Kapsamında Muhtelif Tekstil Ürünleri ve Bayrak Temini Hizmet Alımı İşi

-Organizasyon Kapsamında Muhtelif Broşürlerin Baskıları Hizmet Alımı İşi

-Organizasyon Kapsamında Muhtelif Katalog, Bülten ve Dergilerin Basımı Hizmet Alımı İşi



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