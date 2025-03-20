İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan 99 şüpheliden biri de sanat dünyasında İzel-Çelik-Ercan grubuyla tanınan şarkıcı Ercan Saatçi. Saatçi'nin neden gözaltına alındığı merak konusu oldu. Ünlü ismin, 2020 yılında sadece üç ihale için 30 milyon 655 bin lira aldığı iddia edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından hakkında gözaltı kararı verilen 99 şüpheliden biri de sanat dünyasının yakından tanınan ismi Ercan Saatçi oldu.
Ercan Saatçi'nin neden gözaltına alındığı sosyal medyada merak konusu olurken, Patronlar Dünyası'nın haberine göre kendisinin ortağı olduğu Bahçeşehir merkezli Saatçi Ajans Eğitim Reklam ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş.'nin, İBB'den 2020 yılında toplamda 30 milyon 655 bin liralık üç ihale aldığı ortaya çıktı.
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