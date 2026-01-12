Esenler’de sahne gençlerin

Sevde Yılmaz





Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen ve liseli gençleri tiyatroyla buluşturan 5. Esev Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine jüri üyelerinden Cengiz Küçükayvaz, Barış Akkoyun, Abdülbaki Kömür, Emine Süral ve Yunus Vural olmak üzere birçok öğrenci katıldı. 3 gün boyunca sahnelenen performansların sonunda en yüksek puanı alanlar, çeşitli ödüllerin sahibi oldu.

Ödül töreninin sunucusu ve aynı zamanda oyuncu Mehmet Ali Aygan, ödül töreninde kaybedenin olmadığını, aksine herkesin kazandığını vurgulayarak bu dönem 110 öğrenciye ulaştıklarını ve 7 lisede 7 oyun hazırladıklarını belirtti. Tiyatro dalında En İyi Okul Ödülü’nü “Ah Şu Büyükler” oyunuyla İbrahim Turhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aldı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden “Gerçek Kaybeden” adlı oyunla Hüseyin El Cüneyd ve Esenler Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nden Ali Erden “Mektup” adlı oyunla alırken, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü İbrahim Turhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Yağmur Araz “Ah Şu Büyükler’” adlı oyundaki performansı ile kazandı.

HEDEFİMİZ TİYATROYLA TANIŞTIRMAK

Yarışmanın jürilerinden oyuncu ve tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz, dramanın güçlü kişilik yapısını oluşturmada en etkili yollardan biri olduğunu vurguladı. Gençlerin kendilerini geliştirmek için belediyelerin düzenlediği bu tür tiyatroyla ilgili çalışmalara katılmaları gerektiğinin altını çizen Küçükayvaz, sergilenen oyunları çok güzel ve çok başarılı bulduğunu da aktardı. Tiyatro eğitmenlerinden Ahmet Saray ise çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade ederek, “Bizim hedefimiz öğrencilerimizin tiyatroyla tanışıp tiyatro kültürüne adapte olmalarıydı. Oyunlarımız oynanırken de öğrenciler tiyatroyu ne kadar sevdiklerini bize söylediklerinde bizim için en büyük ödül buydu” dedi.







