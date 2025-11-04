Festivallerin bu yılki odağı mülteci ve göç filmleri

Film festivalleri bu yıl mülteci ve göç filmlerine ağırlık verdi. Geçtiğimiz yıl kadın hikâyelerine odaklanan festivaller, bu yıl kadın sorunuyla birlikte mülteci ve göç filmlerini finalist seçkisinde ağırlıyor. Ülkemizin köklü festivallerinden Altın Koza, Altın Portakal ve 7 Kasım’da açılışını yapacak Boğaziçi Film Festivali’nin finalist seçkisinde, mülteci ve göç konulu filmler boy gösterdi. Yarışma filmlerinin yanı sıra, Filistin gösterimleri, dünya ya da Türk sineması özel gösterimlerinde de mülteci ve göç temalı filmler izletildi.

Festivallerde “dezavantajlı gruplar” başlığı altında değerlendirilen kesimin hikâyelerinin öne çıkartılması yeni değil. Hatta ödül almanın şartı olarak bir dayatmadan söz edilebilir. Dezavantajlı deyince de Oscar’ın dayatması, LGBT bireyler olduğu herkesin malumu. Ekibinde ve hikâyesinde LGBT birey bulunan filmlere öncelik tanındı. Bunun yanı sıra siyahiler, Asyalılar ve kadın konulu filmler de son yılların festivallerde şansı yüksek filmleri arasına girdi. Öte yandan günümüz dünyasının her geçen gün yükselen sınırlarının arasına savaşlar da eklenince, mülteci temalı filmlerin sayısı artmaya başladı. Festival seçkilerinde gözümüze çarpan deprem, göç, aidiyet ve mültecilik konularını sorgulayan filmleri sizin için derledik.

ÖDÜLLERDE KARŞILIK BULMADI

Geçtiğimiz günlerde son bulan Altın Portakal Film Festivali’nin finalist seçkisinde mülteci ve göç sorunu geniş yer tutarken, ödüllerde çok fazla karşılık bulmadı. Seçkiye göz attığımızda, Sunay Terzioğlu’nun “Bağlar Kökler ve Tutkular” filmi, bir mülteci bot kazasından kurtulan, Kürt, Afgan ve Suriyelinin hikâyesini anlatıyor. Yönetmen Erkan Yazıcı’nın “Doğudan Fragmanlar” filmi, savaştan kaçan bir kadının hayatta kalma mücadelesi sırasında ordudan firar eden bir Rus generalle yollarının kesişmesini konu alıyor.

ÖZCAN ALPER’DEN ERKEN KIŞ

Özcan Alper’in “Erken Kış” filmi ise taşıyıcı annelik temasıyla Ukrayna ile İstanbul arasında sıkışmış bir hayat üzerinden göç ve mültecilik meselesini ele alıyor. Şehmus Altun’un “Aldığımız Nefes” filmi, bir ailenin yangından dolayı evlerini ve köylerini bırakıp göç etmesi üzerinde duruyor. Davut Tunç’un hem Altın Portakal hem de Boğaziçi’nde yarışan “Kesilmiş Bir Ağaç Gibi” filmi; emekli mühendis Refik’in Suriyeli bakıcısı Nesrin’e iki oğluyla Avrupa’ya kaçması için bir miktar para vermesi ve Nesrin’in çocuklarını bırakıp ortadan kaybolmasıyla ilerleyen bir hikâyeye sahip.

KAYIP VATAN’DAN NENA SENA’YA

Boğaziçi Uluslararası Uzun Metrajda yarışan Akio Fujimoto’nun “Kayıp Vatan” filmi, Bangladeş’te bir Rohingya mülteci kampında yaşayan bir ailenin Malezya’ya doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkmasından bahsediyor. Dino Omeroviç’in “Nena Sena” belgeseli, Bosna Savaşı’nda yerinden edildikten yıllar sonra, evine dönen 92 yaşındaki Senija’yı takip ediyor. Kerem Kurtuluş’un “Toprağa Dönüş” ve Mesut Gengeç’in “Bağ Bozumu” filmleri tersine göçe odaklanırken, “İplik” ve “Beni Bırakma” filmleri de mültecilik meselesini konu alan Boğaziçi Film Festivali’nin kısa film seçkisindeki filmlerden.

ALTIN KOZA’DA DA BENZER TEMALAR

Altın Koza’da da mülteci ve göç meselesini ele alan filmler vardı. Yönetmen Gözde Kural’ın “Cinema Jazireh” filmi, Taliban zulmü altındaki Afganistan’da, kayıp oğlunu bulmak için erkek kılığına girerek tehlikeli bir yolculuğa çıkan Leyla’nın hikâyesini konu edinirken, Gülten Taranç ve Ragıp Taranç’ın belgesel filmi “Dedemin Evi” de göçlerin, aidiyetin ve kaybolan evlerin izini süren bir yolculuk sunuyor.







