Filistin davasının öncü isimlerinden Hacı Emîn El-Hüseynî

Kitap tek başına bir hatırat kitabı değil, hayatını Filistin ve Kudüs davasına adamış bir ismin mücadelesini yansıtıyor. Öyle ki Hacı Emin el-Hüseyni’nin hayatını göz önüne aldığımızda Filistin millî hareketinin kurucusu, Filistin [Kudüs] Başmüftüsü, Filistin Yüksek Arap Konseyi Başkanı, Yüksek İslâm Meclisi’nin Başkanı, İslâm Konferansı Başkanı olarak görüyoruz. 1920’li yıllarda başlayan Filistin mücadelesinde 1937 yılında Filistin’den Lübnan’a bir bedevi kılığında kaçmış, ardından mücadelesini buradan yönetmiştir. 1939’da Irak, 1941’de İran, oradan Roma, Berlin, Almanya, sonrasında Fransızlar tarafından yakalanması üzerine Paris’e götürülmesi ve oradan 1946 yılında kaçıp Mısır’a geçmesi ve 1959 yılından vefatı olan 1974 yılına kadar Beyrut’ta yaşaması onun mücadelesi uğruna yaşadığı sıkıntıları da gösteriyor. Amerikan istihbaratının onun hakkında 1952 yılında tuttuğu rapor ise manidar: “Dünyanın en tartışmalı ve kötü şöhretli siyasi liderlerinden biridir. Herhangi bir ülkenin kralı değildir, ordusu yoktur, sürgünde ve her an kılık değiştirerek bir ülkeden diğerine kaçmaya hazır durumdadır.” (s.10) Hatırat Filistin Yüksek Arap Konseyi yayını olan Filistin dergisinde tefrika edilmeye başladığında tarihler 1967 yılını göstermektedir. Derginin 74. sayısında başlayan hatıratta Hacı Emin el-Hüseyni 1937’de Filistin’den hicretini şu sözlerle aktarıyor: “Filistin’den hicret etmek benim planladığım bir şey değildi. Beytülmakdis’i, Filistin topraklarını terk etmeyi hiçbir zaman hatırımdan geçirmedim. Bütün Arap toprakları benim için vatan olmasına rağmen, düşmana karşı içerden mücadeleyi sürdürmemin daha önemli olduğu inancındaydım. Daha da önemlisi bir mücahit için vatanını, mücadele alanını terk etmek caiz değildi. Böyle bir şey ancak mecburiyet karşısında ve bu uğurda, bu dava için daha etkili faaliyetlerde bulunabilmek amacıyla yapılabilir di.” (s.34) Dergide tefrika edilen hatırat 1975 yılı Haziran ve Temmuz sayılarının bir arada çıktığı 171-172. sayıya kadar toplamda 75 bölüm yayınlanmış. 10 Mayıs 1948 tarihinde Safed şehrinin düşmanın eline geçmesi ile son bulmuştur. El-Hüseynî, Filistin davasını dünyanın gündemine taşımış, bu sebeple de her türlü tehdit, korkutma, sürgün ve hapisle karşılaşmış büyük bir mücahittir. Her şeye rağmen bu durum onu yıldırmamıştır. Öyle ki Filistin’in bugün Gazze’de yaşadığı dram dün de yaşanmış, 5 Nisan 1956 tarihinde dönemin Filistin Müftüsü ve Yüksek Arap Konseyi Başkanı Hacı Emin el-Hüseyni bir bildiri yayımlayarak Gazze bölgesindeki Filistinlilerin silahlandırılarak canlarını ve mallarını Yahudilerin vahşi saldırılarına karşı korumalarının sağlanmasına verdikleri önem izah edilmiş. El-Hüseyni imzasıyla şu çağrı yapılmış: “Beklemekte olduğunuz zaman muhakkak ki gelmiştir. Vahşi düşmanınıza karşı savunmaya iştirak etmek, vatanınızı Yahudi Siyonistlerin ve zalim sömürgecilerin prangalarından kurtarıl ması için sabırsızlıkla beklemekte olduğunuz an bu andır. Ki onlar şehirlerinizi işgal etmek, baba ve dedelerinizin mirasını gasp etmek, mukaddesatınıza ve hareminize tecavüz etmek konusunda birbiriyle işbirliği içindedirler. Bundan dolayı, silah kullanma konusunda Mısır ordusuna ait tugayın komutası altında askeri eğitimden geçerek birlikler oluşturmak için harekete geçmelisiniz. Mültecilerden ve Gazze Şeridi halkından Filistinli vatandaşlarımızın kutsal vatanımızın vahşi düşmana karşı savunulması için silahlanarak birlikler oluşturulmasına iştirak etmesi üzerinize düşen en mühim görevdir. Bilhassa ülkemizin ve davamızın karşı karşıya bulunduğu en tehlikeli zaman olan şu zamanda her Arabın ve özellikle bütün Filistinlilerin üzerine düşen büyük bir görev olan askerlik şerefi çok büyük şereftir.” (s.469) Bu mücadele azmi ve ruhunu hiçbir zaman kaybetmemiş, en zor zamanlarda sesini duyurmayı bilmiştir.