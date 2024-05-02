FİTOMER yeni ürünlerini EXPOMED'de tanıttı

Tabii burada pek çok bitkisel yağlardan ziyade öne çıkarttığımız iki yeni ürün var. Biri gıda takviyesi (şu gördüğünüz-kutuyu gösterir) diğeri collegenler. 30 ve 60 kapsüllük multivitaminde vücudun ihtiyacı olan neredeyse tüm vitamin ve minareller mevcut. A, B1, B12, B2 gibi vitaminlerin yanısıra, kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, manganez gibi pek çok faydalı minareller de mevcut. Böylece yetişkinlerde günlük 1 doz aldığınızda hastalıklardan korunma ve enerjik hissetme noktasında, metabolizmanın güçlenmesine katkı sağlamış olursunuz.