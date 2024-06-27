Gazapizm konsere Hanzala tişörtüyle çıktı

Hem mimari hem insani açıdan estetik bir düşüncenin eseri olarak ortaya konulan yapılar, Osmanlı medeniyetindeki canlılara gösterilen merhametin de bir simgesi olarak görülüyor. Kuş sarayları yaklaşık 500 yıldır güzelliklerini koruyarak, özelliklerini yitirmeden ayakta kalmaya devam ediyor. Tarihçi ve yazar Mehmet Dilbaz, Osmanlı kuş sarayları için dünyada böyle bir şeyin eşinin olmadığını belirtti. Osmanlı'nın estetik sanatının günümüze pek çok şey taşıdığını söyleyen Dilbaz, "Allah'ın dilsiz bazı canlıları var. Ve biz o canlılar için ne yapabiliriz? Ve ecdad şunu yapmış. Bu dünyada sadece ben yaşamıyorum. Bu dünyada benimle beraber hayvanlar da yaşıyor." dedi.