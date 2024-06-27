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Hayat

Gazapizm konsere Hanzala tişörtüyle çıktı

Gazapizm lakabıyla tanınan rap sanatçısı Anıl Murat Acar, giydiği Hanzala baskılı tişörtle, “Sabah Bastı Geceyi (Savaş Çocukları)” parçasını seslendirdi.

04:00 - 27/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:08 - 27/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Gazapizm.
Gazapizm.

Ünlü isimler, Ora Arena’da rap müzik yorumcusu Ceza'nın şarkılarını "Saygı1" konserinde yorumladı.

Gazapizm lakabıyla tanınan rap sanatçısı Anıl Murat Acar, giydiği Hanzala baskılı tişörtle, “Sabah Bastı Geceyi (Savaş Çocukları)” parçasını seslendirdi. Performans sırasında ekranlara Filistin’in sembolü Hanzala karikatürü yansıtıldı. Gazapizm şarkının ardından yaptığı konuşmada “Uzun yıllardır, sürekli savaşlarda çocukların öldüğü bir dünyada yaşıyoruz. Bu şarkı 10 seneden fazla oldu yapılalı. Bu 10 senede düşünelim ki savaşlar yüzünden ne kadar çocuk öldü. Müziğimizin savaşı durdurmayacağını düşünüyor olabiliriz. Bir çocuğun bile ölümüne engel olduysa bir şarkı, onun daha büyük bir misyonu olamaz müzik için. Sadece bu şarkı için bile saygıyı hak ediyorsun” ifadelerini kullandı.

Anıl Murat Acar

CEZA’NIN ŞARKILARI YORUMLANDI

Etkinliği sunanlar arasında, geceyi düzenleyen Oğuzhan Uğur ile Beyazıt Öztürk, Doğu Demirkol, Doğukan Manço ve Emre Karayel yer aldı. Gecede Gazapizm yanı sıra Sefo, Killa Hakan, Çakal, Ayben, Anıl Piyancı, Şehinşah, Contra, Baneva, Lil Zey, Cartel, Ozbi, Server Uraz, Candan Erçetin, Gripin ve Yener Çevik usta rapçinin unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık iki saat süren konserde, Ceza’nın “Holocaust”, “Neyim Var ki”, “Suspus”, “Yerli Plaka” ve “Fark Var” gibi bilinen şarkıları yorumlandı. Konser, Candan Erçetin ve Ceza'nın “Şehir” adlı şarkıyı yorumlamasıyla son buldu.



#Gazapizm
#Soykırım
#Gazze
#Hanzala
#Filistin
2 saat önce
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