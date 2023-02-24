Gaziantep'te yeni konutlar için ilk kazma vuruldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te zemin etüd çalışmaları tamamlanan yerlerde ilk etap konutlar için ilk kazmanın vurulduğunu bildirdi. Bakan Kurum, açıklamasında şunları kaydetti; "Tüm çabamız, vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturmak için. Sözleşmelerini imzaladığımız, zemin etüt çalışmaları tamamlanmış alanlarda hemen işe koyuluyoruz! TOKİ eliyle Nurdağı ve İslahiye’de ilk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk."
Deprem konutları hangi illere yapılacak?
Bakan Kurum konuyla ilgili yaptığı açıklamada il il deprem konutlarını duyurarak şunları söylemişti; "Şehrin demografik yapısını kaybetmeyeceğiz. Hatay'ımız yediden yetmişe tüm kültürlerin yaşandığı, burada Laz'ıyla, Kürt'üyle, Çerkez'iyle tüm vatandaşlarımızın yaşadığı, uyum içerisinde yaşadığı anlayışı yine yeni tasarımımıza koyacağız ve burada bir bütünlük içerisinde vatandaşlarımız inşallah yaşıyor olacak ve önümüzdeki iki ay içerisinde tüm bu planlamalarla birlikte Adana'da 2 bin 500, Adıyaman'da 25 bin 882, Diyarbakır'da 6 bin, Gaziantep'te 18 bin 544, Hatay'da 40 bin 426, Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Kilis'te 250, Malatya'da 44 bin 770, Osmaniye'de 9 bin 550, Şanlıurfa'da 3 bin, Elazığ'da 3 bin 750 konutumuzu TOKİ Başkanlığımız koordinasyonunda, gerek TOKİ'mizde, gerek Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle, gerek Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzle birlikte yapımına başlıyor olacağız. İnşallah söz verdiğimiz gibi bir yıl içerisinde konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız."