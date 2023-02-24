Gaziantep'te yeni konutlar için ilk kazma vuruldu

Bakan Kurum konuyla ilgili yaptığı açıklamada il il deprem konutlarını duyurarak şunları söylemişti; "Şehrin demografik yapısını kaybetmeyeceğiz. Hatay'ımız yediden yetmişe tüm kültürlerin yaşandığı, burada Laz'ıyla, Kürt'üyle, Çerkez'iyle tüm vatandaşlarımızın yaşadığı, uyum içerisinde yaşadığı anlayışı yine yeni tasarımımıza koyacağız ve burada bir bütünlük içerisinde vatandaşlarımız inşallah yaşıyor olacak ve önümüzdeki iki ay içerisinde tüm bu planlamalarla birlikte Adana'da 2 bin 500, Adıyaman'da 25 bin 882, Diyarbakır'da 6 bin, Gaziantep'te 18 bin 544, Hatay'da 40 bin 426, Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Kilis'te 250, Malatya'da 44 bin 770, Osmaniye'de 9 bin 550, Şanlıurfa'da 3 bin, Elazığ'da 3 bin 750 konutumuzu TOKİ Başkanlığımız koordinasyonunda, gerek TOKİ'mizde, gerek Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle, gerek Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzle birlikte yapımına başlıyor olacağız. İnşallah söz verdiğimiz gibi bir yıl içerisinde konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız."