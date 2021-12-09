Hayat Gaziantepten dünyaya uzanan Hat yolculuğu
KÜLTÜR SANAT

Gaziantep'ten dünyaya uzanan 'Hat' yolculuğu

Dünyada çığır açarak en büyük mushafı ve BAE ulusal hatlarını yazan Suriyeli hattat Muhammed Jalul, şimdilerde Gaziantep’teki evininin bir köşesini kuran ayetlerinin hat sanatını yapmaya ayırıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaziantepten dünyaya uzanan Hat yolculuğu
Suriyeli hattat Muhammed Jalul.

Muhammed Jelul için Türkiye yolculuğu 2011-2012 yılları arasında Kur'an yazmak için Gaziantep'e göç etmesiyle başladı. Şu anda Gaziantep’teki evinin bir köşesini hat sanatını icra etmek için kullanıyor.

Hat sanatına giden yol

Suriyeli Hattat olan Muhammed Jalul Gaziantepteki evinin bir köşesinde hat sanatının inceliklerini icra ediyor ve görenleri çalışmalarıyla büyülüyor.

  • Muhammed Jalul daha 14 yaşındayken Arap hat sanatı yeteneğini keşfediyor ve hat sanatının derinliklerine inmeye başlıyor. Çırakken usta olan Jalul, bir Türk hattat olan Şeyh Mahmud el-Sabuni'nin öğrencisi olduğunu ifade ediyor.

Suriyeli hattat Muhammed Jalul.
Suriyeli hattat Muhammed Jalul.

Zorlu yollardan geçen hattat iki metreye bir ölçülerinde dünyanın en büyük Kur’an-ı olan Şam Mushaf’ının yazımına katıldı ve bu Kuran-ın yedinci bölümünü yazdı. Jalul birçok uluslararası yarışmaya katıldı. Bu yarışmalardan Al-baraka Türk yarışması ona birinciliği getirdi. Bu başarısının devamında ise Şarce Konferansında bir ödül ve üç tane takdir plaketi kazandı. Artık Muhammed Jalul Hat sanatının derinliklerine inmeye başladı. Dubai’deki Kur’an-ı Kerim Yazma Konferansına katılmasıyla prestijli ödülün sahibi oldu.

Bu başarısının ardından Türkiye’ye hat sanatını taşıyan Muhammed Jalul, İstanbul’da düzenlenen IRCICA Uluslararası Arapça Hat Yarışması'nda İslam Hat Uluslararası Hattı'nda birincilik kazandı.2011 yılında ise Suriyeli hattatlar arasında Kral Fahd Kur’an Basım Kompleksi için Kur’an'ın yazılmasına katıldığı için onurlandırıldı. Başarılarına ara vermeden devam eden hattat, Suriye’de patlak veren savaşın ardından Türkiye’ye iltica etti. Ülkeye sığındıktan sonra üç yıl içinde tamamladığı Dubai'deki BAE Ulusal Mushafını yazmakla da görevlendirildi.

Halep’ten Gaziantep’e yolculuk

Hat sanatının önemini vurgulayan Muhammed Jelul, bilgisayar ve internetin Arap hat sanatının yerini alamadığından bahsediyor ve Arap hat sanatının sabit kaldığını ifade ediyor. Özellikle İslam sanatlarına ilgi duyan bir gençliğin olduğunu söyleyen Jelul Arap hat sanatına da talebin arttığını ifade ediyor. Bilhassa Türkiye’nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve turistlerin uğrak yeri olmasından dolayı Arap hat sanatına olan ilginin artacağını söyledi.

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