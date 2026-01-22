"29 Ocak 2024'te Kızılay gönüllülerine acil bir çağrı gelir. 6 yaşında bir kız çocuğu, Gazze'de İsrail ateşi altındaki bir arabanın içinde mahsur kalmış, kurtarılmak için yalvarmaktadır. Kızılay gönüllüleri, telefonu kapatmaması için uğraşırken, ona bir ambulans yetiştirebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapar. Çocuğun adı Hind Rajab'dir. Bu filmdeki telefon kayıtlarındaki ses, onun gerçek sesidir. Hind'in sesi, Gazze'nin sesidir. Tüm dünyanın duyduğu ama kimsenin cevaplamadığı bir imdat çığlığıdır."