Gazze’de yaşanan insanlık dramını anlatan "Hind Rajab’ın Sesi" filmi Oscar’da ilk beşe kaldı. Konuya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hind Rajab’ın Sesi filminin, Oscar’da En İyi Uluslararası Film dalında ilk beşe kalarak aday gösterilmesi, vicdanlara yöneltilmiş güçlü bir çağrıdır. “Bu çığlığa kulak ver!” diyen bu sese kulak veren herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu filmin Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çektiği vurgulanarak, eserin uluslararası alanda gördüğü takdirin önemli olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
SAVAŞIN ORTASINDAKİ BİR ÇOCUĞUN UMUDUNU ANLATIYOR
Saja Kilani, Motaz Malhees, Clara Khoury ve Amer Hlehel'in rol aldığı yapım, Venedik Film Festivali'nde "Gümüş Aslan" başta olmak üzere birçok ödül kazandı.
Filmin konusu kısaca şöyle: