Gazze'de yaşanan insanlık dramını anlatan 'Hind Rajab’ın Sesi' Oscar’da ilk beşe kaldı: Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Oscar adayı filme tebrik

21:0322/01/2026, Thursday
'Hind Rajab’ın Sesi' filmi Oscar’da ilk beşe kaldı.
Gazze’de yaşanan insanlık dramını anlatan "Hind Rajab’ın Sesi" filmi Oscar’da ilk beşe kaldı. Konuya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hind Rajab’ın Sesi filminin, Oscar’da En İyi Uluslararası Film dalında ilk beşe kalarak aday gösterilmesi, vicdanlara yöneltilmiş güçlü bir çağrıdır. “Bu çığlığa kulak ver!” diyen bu sese kulak veren herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu filmin Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çektiği vurgulanarak, eserin uluslararası alanda gördüğü takdirin önemli olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gazze’de yaşanan insanlık dramını anlatan, Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania’nın yönettiği Hind Rajab’ın Sesi filminin, Oscar’da En İyi Uluslararası Film dalında ilk beşe kalarak aday gösterilmesi, vicdanlara yöneltilmiş güçlü bir çağrıdır. Bakanlığımız tarafından Türkiye’ye getirilen, ilk gösterimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Sayın Emine Erdoğan’ın katılımıyla yapılan ve ardından ülke genelinde seyirciyle buluşan bu anlamlı çalışmada emeği geçenleri tebrik ediyoruz. “Bu çığlığa kulak ver!” diyen bu sese kulak veren herkese teşekkür ediyoruz."

SAVAŞIN ORTASINDAKİ BİR ÇOCUĞUN UMUDUNU ANLATIYOR

Yönetmenliğini ve senaristliğini Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania'nın üstlendiği "Hind Rajab'ın Sesi (The Voice of Hind Rajab)" filmi, İsrail tarafından 6 yaşında hayattan koparılan Filistinli Hind Rajab'ın hikayesini ve Gazze'de yaşanan insanlık dramını anlatıyor.

Saja Kilani, Motaz Malhees, Clara Khoury ve Amer Hlehel'in rol aldığı yapım, Venedik Film Festivali'nde "Gümüş Aslan" başta olmak üzere birçok ödül kazandı.

Filmin konusu kısaca şöyle:

"29 Ocak 2024'te Kızılay gönüllülerine acil bir çağrı gelir. 6 yaşında bir kız çocuğu, Gazze'de İsrail ateşi altındaki bir arabanın içinde mahsur kalmış, kurtarılmak için yalvarmaktadır. Kızılay gönüllüleri, telefonu kapatmaması için uğraşırken, ona bir ambulans yetiştirebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapar. Çocuğun adı Hind Rajab'dir. Bu filmdeki telefon kayıtlarındaki ses, onun gerçek sesidir. Hind'in sesi, Gazze'nin sesidir. Tüm dünyanın duyduğu ama kimsenin cevaplamadığı bir imdat çığlığıdır."


