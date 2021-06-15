Hayat "Geçmişten Bugüne Kudüs 360 Dijital Gösterimi" ziyaretçilerini bekliyor
KÜLTÜR SANAT

"Geçmişten Bugüne Kudüs 360 Dijital Gösterimi" ziyaretçilerini bekliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "360 Kültür Sanat" projesi kapsamında hazırlanan "Kudüs Dijital Gösterimi", 14 Haziran'da Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda açıldı. Sergi, 12 Temmuz'a kadar haftanın 6 günü 11.00-19.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Haber Merkezi AA
Geçmişten Bugüne Kudüs 360 Dijital Gösterimi ziyaretçilerini bekliyor
Kudüs fotoğrafları, sergi duvarlarına video-mapping teknolojisiyle yansıtılıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 360 Kültür Sanat Kudüs Dijital Gösterimi'nde, geçmişten bugüne Kudüs'ün tarihi kronolojik olarak çeşitli dönem fotoğrafları ve arşiv görüntüleriyle zenginleştirilen 3 boyutlu hologram filmiyle anlatılıyor.

AA

Başta Kubbet'üs-Sahra olmak üzere Kudüs'ün mabetlerinin güncel ve etkileyici fotoğraflarından hazırlanan video mapping de sergide sunuluyor.

AA

Mescid-i Aksa'nın ve Filistin'in, İsrail tarafından işgal sürecine yer verilen gösterimde, İsrail'in bugüne kadar gerçekleştirdiği katliamlar ve Filistinlerin yaşadığı zulüm de anlatılıyor.

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Sergide, Mayıs 2021'de Şeyh Cerrah Mahallesi'nde başlayan işgalin seyri de ziyaretçilere sunuluyor.

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Sergiyi gezenler, Kudüs'te yaşanan zulmü daha derinden hissediyor.

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360 Kültür Sanat Kudüs Dijital Gösterimi, 14 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda ücretsiz ziyaret edilebilecek.

AA

Pazar günleri kapalı olacak sergide ziyaretçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirler alınarak ağırlanacak.

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