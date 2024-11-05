Genç yazarları YTB buluşturdu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) İstanbul'da düzenlediği “3. Uluslararası Genç Yazarlar Buluşması” dün sona erdi. Genç yazarları Türkiye ve Türkçe etrafında buluşturan program, edebiyatımızı dünya genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Avrupa ve Balkanlar'dan gelen genç yazarları ve Türkiye’deki uluslararası öğrencileri buluşturan programda edebi fikir alışverişi yapıldı. Programda YTB katkısıyla basılan ilk kitabının imza gününe katılan Üsküplü Furkan Şaban, Başkanlık’ın faaliyetlerinin kodlarını hatırlattığını ifade etti.

Furkan Şaban

AMAÇ EDEBİ BAĞLARI KUVVETLENDİRMEK

28 ülkeden 84 genç, dört gün boyunca yazarlık ve edebiyat üzerine “Göç ve Edebiyat”, “Gettoda Edebiyat ve Sanat Mümkün Mü?”, “Yapay Zekâ Metin Üretirken Yazara Düşen Nedir?” başlıklı panellerde söz aldı. Bu yıl Gazzeli şair ve yazarlar anısına düzenlenen etkinlikte dün, yazar Peren Birsaygılı Mut “Filistin Edebiyatının Yüzyıllık Serüveni” başlıklı oturumda konuştu.

Rami Kütüphanesi’ndeki etkinliğin ilk gününde; Başkanlık’ın dergilerinde yayınlanan yazılardan derlenen bir de sergi açıldı, “YTB Türkçe Ödülleri Kitap Ödülü” kapsamında kitabı basılan 19 yazar imza etkinliği düzenledi. Açılış töreninde konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, etkinlikle Türkçe yazan gençlerin üretimlerini desteklediklerini ve uluslararası düzeyde kültürel ve edebi bağları güçlendirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Aidana Mirzabay

TÜRKİYE’NİN KÖKLERİ DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINDA

“Soydaş Edebiyatı Destek Programı (SEDEP) 2024 Kitap Desteği”ni alan ve etkinlik kapsamında ilk kitabını katılımcılara imzalayan Kuzey Makedonyalı Furkan Şaban, YTB ile fakülte döneminde tanıştığını ifade etti. Şaban, yazılarına Telve Dergisi’nde Üsküp hikayeleri kaleme alarak başladığını, daha sonra bu hikayelerden “Üsküp’ün Yedi Rengi” kitabını çıkardığını söyledi. Furkan Şaban, gençlere verilen fırsatların önemine dikkat çekerek şunları dile getirdi: “Son dönemde genç yazarlara farklı bir önem veriliyor. Gençlerdeki yetenekleri ortaya çıkarması açısından YTB'nin faaliyetleri önem arz ediyor. Türkiye’nin kökleri dünyanın dört bir tarafında. YTB’nin faaliyetleri kanımızda, kodlarımızda olan şeyleri tetikliyor. Bu da Türkiye'nin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.”

EDEBİYATIN MÜCEVHERLERİNİ TANIYORUZ

Almanya’da yaşayan ve “YTB Türkçe Ödülleri Kitap Ödülü”nü alan ilk isimlerden Ertuğrul Sabuncu, şiir kitabı “Baktığım Kadar” ile imza günü yapan genç yazarlardan oldu. Telve dergisinde şiir bölümü editörlüğü de yapan Sabuncu, kitabının baskı sürecini, “2019’da ‘Saraybosna’ şiirimle Jüri Özel Ödülü'nü kazandım. Bir sonraki yıl da tamamlanmış bir kitap dosyası gönderdim ve kitap desteği aldım” sözleriyle anlattı.

YTB’nin yeni kültür edebiyat ve düşünce dergisi Her Boydan’ın yazarlarından Kazakistanlı Aidana Mirzabay ise dergiler sayesinde farklı kültür ve edebiyatlarla bağ kurmanın önemine değindi. Mirzabay, “Sadece Türk dünyası değil, dünyanın dört bir tarafından gelen öğrencileri bir araya getiren, bağ kuran, onların da kültürünü bize gösterip, kendi edebiyatlarının mücevheri olan şahsiyetleri tanıtmak için büyük bir fırsat sunduğunu düşünüyorum” dedi.











