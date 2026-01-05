Gençlerin Mesut Özil heyecanı

Programa AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Mesut Özil, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Yeni Seçmen Başkanı Tolunay Kutluay, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce ile yaklaşık 2 bin liseli genç katıldı. Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Mesut Özil, “Gençlerle aynı heyecanı paylaşmak çok kıymetli. Salona sığmayan bu enerji, gençliğin ne kadar güçlü ve kararlı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Gelecek, inanan ve sorumluluk alan gençlerle şekilleniyor” dedi.