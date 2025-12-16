Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Dizisi final yapan oyuncu Seymen Aydın'ın sevenleri ortalığı ayağa kaldırdı: Taşacak Bu Deniz'e transfer olmalı

Dizisi final yapan oyuncu Seymen Aydın'ın sevenleri ortalığı ayağa kaldırdı: Taşacak Bu Deniz'e transfer olmalı

22:0516/12/2025, Salı
G: 16/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sosyal medya kullanıcıları 'Cemal' karakterindeki Seymen Aydın'ın, bir diğer Karadeniz dizisi olan Taşacak Bu Deniz dizisine transfer olmasını istiyor.
Sosyal medya kullanıcıları 'Cemal' karakterindeki Seymen Aydın'ın, bir diğer Karadeniz dizisi olan Taşacak Bu Deniz dizisine transfer olmasını istiyor.

ATV'de 16 bölüm yayınlanan Gözleri KaraDeniz dizisi final yaptı. İzleyenler, dizideki 'Cemal' karakterini canlandıran ve Karadenizli rolündeki başarısıyla dikkat çeken oyuncu Seymen Aydın'ın, bir diğer Karadeniz dizisi olan Taşacak Bu Deniz dizisinde rol almasını istedi. Vatandaşlar, Aydın'ın TRT 1'de yayınlanan diziye transferi için sosyal medyadan çağrılar yapıyor.

ATV'de eylül ayından bu yana izleyiciyle buluşan “Gözleri KaraDeniz” dizisi final yaptı. Reytingler nedeniyle final yaptığı belirtilen dizide, Karadenizli Maçari ailesinin içindeki iç savaşı konu alınıyordu.

Final kararı sonrası izleyiciler, dizideki 'Cemal' karakterini canlandıran ve Karadenizli rolündeki başarısıyla dikkat çeken oyuncu Seymen Aydın için kampanya başlattı.

Aydın'ın sevenleri ortalığı ayağa kaldırdı: Taşacak Bu Deniz'e transfer olmalı

Aydın'ın bir diğer Karadeniz dizisi olan Taşacak Bu Deniz'de rol almasını arzulayan vatandaşlar,
oyuncunun transfer için sosyal medyadan TRT yönetimine, "Aydın'ı Taşacak Bu Deniz'e davet ediyoruz" , "Bu adamı Taşacak Bu Deniz'e transfer etmek lazım" , "Bu adam yanlış dizide, Taşacak Bu Deniz'de olması lazım" şeklinde çağrılar yapıyor.

İşte sosyal medyadaki konu ile ilgili bazı paylaşımlar:






#Taşacak Bu Deniz
#Gözleri Karadeniz
#Seymen Aydın
#Dizi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücrette 2026 pazarlığı sürüyor: Gözler zam oranlarında