Sosyal medya kullanıcıları 'Cemal' karakterindeki Seymen Aydın'ın, bir diğer Karadeniz dizisi olan Taşacak Bu Deniz dizisine transfer olmasını istiyor.
ATV'de 16 bölüm yayınlanan Gözleri KaraDeniz dizisi final yaptı. İzleyenler, dizideki 'Cemal' karakterini canlandıran ve Karadenizli rolündeki başarısıyla dikkat çeken oyuncu Seymen Aydın'ın, bir diğer Karadeniz dizisi olan Taşacak Bu Deniz dizisinde rol almasını istedi. Vatandaşlar, Aydın'ın TRT 1'de yayınlanan diziye transferi için sosyal medyadan çağrılar yapıyor.
ATV'de eylül ayından bu yana izleyiciyle buluşan “Gözleri KaraDeniz” dizisi final yaptı. Reytingler nedeniyle final yaptığı belirtilen dizide, Karadenizli Maçari ailesinin içindeki iç savaşı konu alınıyordu.
Final kararı sonrası izleyiciler, dizideki 'Cemal' karakterini canlandıran ve Karadenizli rolündeki başarısıyla dikkat çeken oyuncu Seymen Aydın için kampanya başlattı.
Aydın'ın sevenleri ortalığı ayağa kaldırdı: Taşacak Bu Deniz'e transfer olmalı
Aydın'ın bir diğer Karadeniz dizisi olan Taşacak Bu Deniz'de rol almasını arzulayan vatandaşlar,
oyuncunun transfer için sosyal medyadan TRT yönetimine, "Aydın'ı Taşacak Bu Deniz'e davet ediyoruz" , "Bu adamı Taşacak Bu Deniz'e transfer etmek lazım" , "Bu adam yanlış dizide, Taşacak Bu Deniz'de olması lazım" şeklinde çağrılar yapıyor.
İşte sosyal medyadaki konu ile ilgili bazı paylaşımlar:
