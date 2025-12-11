Taşacak Bu Deniz'e flaş transfer: Savcı Feride karakterini canlandıracak

Genç oyuncu diziye dahil olduğu için heyecanını dile getirdi





TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz’in kadrosuna katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Naz Çağla Irmak, "Bu projeye dahil olmak benim için büyük bir heyecan!" sözleriyle heyecanını dile getirdi.





Irmak, dizi hakkında ise, "Taşacak Bu Deniz, ilk günden beri enerjisi ve anlatım gücüyle beni etkileyen bir iş" ifadelerini kullandı. Canlandıracağı karakter için, "Savcı Feride’yi oynamaktan çok mutluyum; böylesi katmanlı bir karakter bir oyuncu için çok büyük bir fırsat ve heyecan" diye konuştu.