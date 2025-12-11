Yeni Şafak
Taşacak Bu Deniz'e flaş transfer: Savcı Feride karakterini canlandıracak

Taşacak Bu Deniz'e flaş transfer: Savcı Feride karakterini canlandıracak

09:1911/12/2025, Perşembe
Genç oyuncu Naz Çağla Irmak, TRT 1 ekranlarının başarılı dizisi Taşacak Bu Deniz'in kadrosuna katıldı. Irmak, Savcı Feride "Cingöz" Cengiz karakteriyle 11. bölümde izleyicinin karşısına çıkacak ve dizideki dengeleri değiştirecek. Sevilen dizi, yeni bölümüyle 12 Aralık Cuma saat 20.00’de ekrana gelecek.

TRT 1'in iddialı yapımlarından Taşacak Bu Deniz, 12 Aralık Cuma akşamı 20.00'de yayınlanacak olan 11. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.


Reytinglerdeki başarısını sürdüren dizinin kadrosuna genç ve yetenekli oyuncu Naz Çağla Irmak da dahil oldu. Irmak, canlandıracağı Savcı Feride karakteriyle hem Koçari hem de Furtuna ailelerine zor anlar yaşatacak.


Naz Çağla Irmak adaleti getiren Savcı Feride’ye hayat verecek


Birçok projede yer alarak adından söz ettiren genç oyuncu Naz Çağla Irmak, Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümlerinde Savcı Feride "Cingöz" Cengiz rolünü üstlenecek.


﻿Dağınık görünümüne rağmen güçlü bir zekâya sahip olan Savcı Feride, genç ve sıcakkanlı tavırları yüzünden başlangıçta ciddiye alınmaz. Ancak o, suça bulaşmış herkesin korkulu rüyası olmaya gelir. Faili meçhul kalan savcı babasının izini süren Rizeli Savcı Feride, bölgedeki dengeleri alt üst edecektir.

Genç oyuncu diziye dahil olduğu için heyecanını dile getirdi


TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz’in kadrosuna katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Naz Çağla Irmak, "Bu projeye dahil olmak benim için büyük bir heyecan!" sözleriyle heyecanını dile getirdi.


Irmak, dizi hakkında ise, "Taşacak Bu Deniz, ilk günden beri enerjisi ve anlatım gücüyle beni etkileyen bir iş" ifadelerini kullandı. Canlandıracağı karakter için, "Savcı Feride’yi oynamaktan çok mutluyum; böylesi katmanlı bir karakter bir oyuncu için çok büyük bir fırsat ve heyecan" diye konuştu.

Ayrıca set ortamının sıcaklığını, "Taşacak Bu Deniz ekibi gibi sıcakkanlı, aile olmuş bir kadronun içine sonradan dâhil olsam da yönetmenimiz, oyuncu arkadaşlarım ve teknik ekibin sıcak karşılaması sayesinde hiç öyle hissetmiyorum, ne mutlu bana" sözleriyle anlatırken, Trabzon için ise "Tabii ki bir de Trabzon’un şahane doğası… Bir Karadenizli olarak bana kendimi evimde hissettiriyor" dedi.

Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle 12 Aralık Cuma saat 20.00’de TRT1’de…

