Güneş altında beklemiş damacana ve pet şişeden su içmeyin

Uzmanlar yaz mevsiminde su tüketiminin vücut ağırlığı ve terlemeye bağlı olarak arttırılması gerektiğini söylerken, güneşte beklemiş pet şişeler ve damacanalar bir kez daha gündemimize girdi. Sağlıklı Su Derneği (SASUDER) Başkanı Orhan Korkusuz, pet şişelerde uzun süre saklanan ya da direkt güneş ışığı altında bekleyen suların insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

Suyun satış noktalarında dolapta ya da serin yerde bekletilmesi gerektiğini söyleyen Orhan Korkusuz, "Ancak, satış noktasına gelene kadar, özellikle üretim noktaları ve toptancılarda suyun güneşte bekleyip beklemediğinden emin olmak mümkün değil. BPA, suyun damacana ya da plastik şişede bekleme süresi ve ısıya maruz kalma oranına göre, sıvıya geçer. Dışarıda iken su alacaksanız mutlaka cam şişelerde satılanları tercih edin. Evlerinizde ise musluk suyunu, NSF belgesi olan arıtıcılardan geçirerek için. Sonrasında da mutlaka cam sürahi ya da şişelerde saklayın" diye konuştu.

Sağlıklı Su Derneği (SASUDER) Başkanı Orhan Korkusuz.

BPA neden tehlikeli?

SASUDER Başkanı Orhan Korkusuz, "Bu sıcak günlerde hemen herkesin elinde pet şişede su görüyoruz. Ancak pet şişeler, özellikle de güneş altında bekletilmiş olanlar, BPA (BisfenolA) riski taşıyor. Yapılan araştırmalar plastiğin hammaddesinde bulunan BPA’nın özellikle kadınlık hormonu olan östrojeni taklit ederek erkeklerde infertiliteye yol açabileceğini; kalp hastalıklarından hormonal sorunlara, kanserden gelişim bozukluğuna kadar pek çok hastalığa sebep olabileceğini ortaya koyuyor" dedi.

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Anne adaylarının damacana ve pet şişeden su içmemesi gerektiğinin altını çizen Korkusuz, fetüse de geçebilen BPA, erken doğum riskinin artmasına, çocuklarda ve gençlerde davranış bozukluklarına yol açabildiğini belirtirken yaz mevsiminde sağlıklı su içmek isteyenlere cam şişelerde satılan ya da su arıtma cihazıyla arıtılan suyu önerdi.

Su arıtma cihazı alırken belgelerine dikkat edin

"Su arıtma cihazları, sağlıklı su elde etmek için doğru alternatiflerdir. Arıtma alacaksanız, ürünün tamamını kapsayan garantisi olup olmadığını mutlaka sorun. Merdiven atlı ürünlere itibar etmeyin ve NSF belgesi olanları tercih edin" diyen Orhan Korkusuz bu ürünleri taktırdıktan sonra da bakımlarının yapılmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Korkusuz, "Türkiye’de standartlar oluşturuluncaya kadar, kabul ettiğimiz geçerli, en büyük standart, NSF belgesidir. Su arıtma cihazı alacak olanlar sadece ürünün birkaç parçasında değil tamamında bu belgenin olduğundan emin olsunlar. Vatandaşlarımız bu belgeleri almış markaları öğrenmek için nsf.org adresine bakabilirler" dedi.



FOTOĞRAF 7 Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece Köyü’nde dünyaya geldikten bir ay sonra evinde çıkan yangında yüzü yanan Uğur Acar, 21 Ocak 2012'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 12 saat süren operasyonla Türkiye'nin ilk yüz nakli olan hastası oldu. Tüm dünya tarafından izlenen ameliyatla yeni yüzüne kavuşan Uğur Acar, 7,5 yılın sonunda yüz mimiklerinin yerine oturduğunu, bakışlarının mana kazandığını, donuk ve ifadesiz bakmadığını söyledi. Acar, Ağız ve göz çevremde en küçük kasılma yok. Öyle ki bazen yüzüme sinek konuyor ve cildimde kaşınma oluyor, bu da beni mutlu ediyor, çok farklı bir duygu, yaşamayan bilemez dedi. Nakilden önce hiç sosyal hayatı olmadığını, neredeyse evin dışına çıkamadığını ifade eden Acar, O yıllarda arkadaş bulmakta dahi zorlanıyor, kimsenin yüzüne bakamıyordum. İnsanlarla göz göze gelmekten çekiniyordum. Artık üniversitede çalışıyorum, arkadaşlarım var. Çocuklarla konuşuyorum. Bu da beni mutlu ediyor dedi. Türkiye'nin ilk yüz nakilli hastası olarak 7.5 yılı geride bıraktığını, nakilden sonra 4 kez estetik operasyon geçirdiğini söyleyen Acar, 4 ay önce yapılan son ameliyattan sonra estetiğin etkisini görmeye başladığını söyledi. Uğur Acar, Her operasyonun etkisini gösterebilmesi için zaman geçmesi gerekiyor. 2 ya da 4 ay beklemek gerekiyor. Benim için geride kalan yılların hiç önemi yok. Yüz nakli operasyonundan sonra en güzel yılların beni beklediğini biliyordum. Yüz nakli olmaya karar verdiğimde bundan emindim. Sonuçtan mutlu olacağımı biliyordum. Şu anda da mutlu ve huzurluyum. Hocalarıma teşekkür ediyorum. Kesin olmamakla beraber bir kırışıklık giderme operasyonu daha yapılabilir, bu da hocalarımın kararı ile uygun görürlerse yaz sonunda bir kez daha estetik ameliyat olabilirim diye konuştu. Çok mutlu olduğunu ve yaşamayı sevdiğini söyleyen Acar, motosiklet kullanmayı çok sevdiğini belirtti. Acar, Motoru severim ama hız yapmayı kesinlikle sevmem. Motosiklet hastası değilim. Motor kullanmayı iyi bilirim fakat sürekli motosiklet kullanıcısı değilim. Motoru yeri ve zamanı gelince kullanırım dedi. Sosyal projelerde yer almaktan mutluluk duyduğunu, organ ve doku bağışı için oluşturulan projelerde yer aldığını aktaran Uğur Acar, Organ ve doku bağışı yapmaları için insanların bilinçlenmesinde katkım olunca kendime güvenim artıyor. İnsanlar beni görünce, tanıyınca organ bağışına bakışları değişiyor, herkesi organ ve doku bağışına çağırıyorum dedi. . . Türkiye'de ilk yüz nakli olmuştu: Yüzüme sinek konunca mutlu oluyorum Türkiye'nin ilk yüz nakli olan hastası Uğur Acar, özlemle beklediği güzel yılları yaşamaya başladığını söyledi. Yüzüne sinek konsa hissettiğini söyleyen Acar (26), "Yüzüme sinek konuyor ve cildimde kaşınma oluyor, bu da beni mutlu ediyor, çok farklı bir duygu, yaşamayan bilemez" dedi. BiP'te paylaş

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